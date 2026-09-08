Осенний этап акции «Чистые леса Татарстана» стартует 14 сентября

Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартует 14 сентября. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Акция проводится ежегодно и доказала свою эффективность как инструмент экологического воспитания и вовлечения населения в заботу о лесных ресурсах. Мероприятие предусматривает комплексную работу по благоустройству территории лесного фонда, включая сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, уборку сухостоя и валежника, а также ремонт и обустройство аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесу», – рассказал он.

По итогам весеннего этапа акции «Чистые леса Татарстана» из лесного фонда вывезено 300 кубометров твердых бытовых отходов, сложена в кучи на перегнивание 1 тысяча 300 кубических метров сухостоя и валежника. К акции присоединились 10 тысяч человек.