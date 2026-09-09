Лавры «водников», индекс менеджеров и лидерство Сафиуллина: Спортрейтинг

«Татар-информ» представляет старт второго сезона Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». Объясняем правила, новинки исследования и подводим итоги первого этапа за август 2026 года.





Фото: © «Татар-информ»

Рейтинг менеджеров – главная новинка второго сезона

8 июля 2026 года «Татар-информ» объявил чемпионов Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» сезона 2025/2026. А 2 сентября мы их наградили в пресс-центре агентства: министра спорта Татарстана Владимира Леонова – в личном зачете, а хоккейный клуб «Ак Барс» – в командном.

Сегодня мы открываем новый сезон 2025/2026 и публикуем результаты первого этапа исследования. Но для начала напомним правила рейтинга и новинки нового сезона.

И сразу про изменения в правилах. Первый сезон мы определяли победителей в двух номинациях – в личном и командном зачете. С этого сезона мы решили выделить спортивных чиновников, руководителей и менеджеров в отдельный зачет. Он будет называться «Рейтинг менеджеров». Здесь мы будем каждый месяц определять десятку руководителей, которая запомнилась в течение календарного месяца больше всех.

В зачет не идут чисто спортивные свершения. Мы будем оценивать менеджеров по введенным объектам спортивной инфраструктуры, организацию и проведение крупнейших спортивных соревнований, организацию крупных трансферов звезд российского и мирового спорта в казанские клубы. В общем, исключительно менеджерская работа вокруг спорта.

2 сентября в пресс-центре агентства наградили министра спорта Татарстана Владимира Леонова – в личном зачете Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Архитектура» и правила рейтинга

Но главная «фишка» нашего исследования остается на месте. Это его разбивка на 12 этапов – каждый месяц. Это позволит избежать предвзятости и принятия решений «в моменте». Победитель должен показывать лучшие результаты на дистанции всех 12 месяцев спортивного года (сезона), что должно повысить объективность и прозрачность рейтинга.

Помимо новой номинации, мы также каждый этап будем публиковать 10 лучших спортсменов месяца. Практически у каждого спортсмена есть своя команда – от условного «Ак Барса» и «Рубина» до Минспорта Татарстана или ФСО «Динамо». А то и не одна команда, в чем вы убедитесь сегодня.

В соответствии с этим будет формироваться и командный зачет месяца. Понятно, что в личном рейтинге в топ-10 может быть несколько представителей той или иной команды. Команда получит сумму всех баллов из рейтинга личного зачета.

Расстановка очков по местам не случайна. Она повышает значимость победы (первого места) и попадания в тройку лучших. Таким образом, чтобы претендовать на высокие места по итогам года, недостаточно регулярно присутствовать в топ-10. Нужны победы и места в тройке лучших. Помимо личного и командного зачета, со второго этапа будет публиковаться общий личный и командный зачет – по сумме этапов. А также в Рейтинге менеджеров. Таким образом, итоговая расстановка мест будет определяться не одномоментно, а в течение всего года.

Главное событие августа 2026 года в спортивной жизни Татарстана – визит Рустама Минниханова в Бишкек, где состоялась передача эстафеты Всемирных игр кочевников Фото: rais.tatarstan.ru

Кто не участвует в рейтинге и когда там появятся герои Всемирных игр кочевников

Главное событие августа 2026 года в спортивной жизни Татарстана – визит Рустама Минниханова в Бишкек, где состоялась передача эстафеты Всемирных игр кочевников. От Бишкека статус хозяйки перешел к Казани. Однако на первом этапе нашего рейтинга Всемирные игры кочевников не будут представлены. Организацией Игр в Казани будет активно заниматься Минспорта РТ, но пока речь идет именно о выборе Казани хозяйкой Игр, и здесь большая личная роль принадлежит Рустаму Минниханову.

При этом ряд первых лиц республики мы выводим за периметр исследования. Они фактически влияют на все события Татарстана и де-факто являются победителями рейтинга перманентно. Помимо Рустама Минниханова, при составлении рейтинга не будут учитываться Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и главы крупнейших городов республики – Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска.

Что касается вице-премьера и министров, то участвовать в рейтинге будет министр спорта Татарстана, а также те члены Кабмина РТ, которые официально возглавляют федерацию по тому или иному виду спорта, либо спортивный клуб.

В августе представители водных видов спорта принесли Татарстану множество медалей разного достоинства. Никита Шлейхер завоевал золото и серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта Фото: minsport.tatarstan.ru

«Водники» забирают пьедестал в личном зачете августа

С вводной частью закончили – переходим к результатам первого этапа рейтинга. В последнее время активно идет процесс допуска россиян к международным соревнованиям, и это отражается в нашем рейтинге.

В августе представители водных видов спорта принесли Татарстану множество медалей разного достоинства. Никита Шлейхер завоевал золото и серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта, на счету пловца Андрея Минакова золото в Париже в комбинированной эстафете. А на четвертом месте – Александра Кленина. Она на чемпионате мира среди юниоров завоевала две золотые медали. Но это не взрослые соревнования, поэтому Шлейхер и Минаков котируются выше. Наконец, в топ-10 рейтинга располагается и Софья Дьякова с двумя бронзовыми медалями взрослого чемпионата Европы по плаванию.

Благодаря успехам «водников», в лидеры командного зачета выбились спортивный клуб «Синтез» и ФСО «Динамо» по РТ. Разница между ними всего 3 очка и отрыв от преследователей в 15 очков. Отдельно отметим динамовцев, которые развивают самые разные виды спорта в Татарстане. В топ-10 августа у татарстанского «Динамо» три представителя. Помимо Минакова и Клениной, это Дарья Антипова, которая завоевала серебро чемпионата Европы по боксу в Сербии.

Но вернемся к личному зачету спортсменов. В «парад водников» ворвался Радмир Мусаев, забрав третье место на пьедестале. Этот 18-летний спортсмен из Зеленодольска завоевал четыре медали на ЧЕ среди юниоров в Загребе по спортивной гимнастике. Он – одно из открытий нашего рейтинга.

На шестом месте – новичок «Ак Барса» Кевин Хейс. Можно сказать, звезда НХЛ высокого уровня впервые за долгие годы перешла в команду Континентальной хоккейной лиги. Это новость не только республиканского, но и российского масштаба. Звездный американец не побоялся приехать в Россию, и мы рассчитываем на его успешные выступления.

Даниел Маринов на ЧЕ по спортивной гимнастике в Загребе завоевал бронзу в личном многоборье и серебро в командном зачете. На девятом месте – форвард «Рубина» Жак Сиве, который в шести последних матчах за «Рубин» забил 4 гола. А замыкает десятку Алан Галлямов – серебряный призер The International 2026 по игре Dota 2 в составе команды PARIVISION, за которую он выступал на правах аренды. Права на спортсмены принадлежат команде Team Spirit.

«Ак Барс» и «Рубин» замыкают десятку командного зачета. Мы к этому привыкли, потому что сезон у них только начался. «Ак Барс», как показал прошлый рейтинг, медленно запрягает, но быстро едет весной, когда вышел в финал Кубка Гагарина, попутно победив в Спортрейтинге первого сезона.

Среди менеджеров первое место у президента «Рубина» Марата Сафиуллина. В последний месяц лета он был очень активен Фото: © «Татар-информ»

Марат Сафиуллин побеждает на первом этапе Рейтинга менеджеров

И переходим к новой номинации – среди менеджеров. Первое место у президента «Рубина» Марата Сафиуллина. В последний месяц лета он был очень активен. 28 августа в Казани открыли Центр развития футбола на базе футбольного клуба «Рубин». Важность события подчеркивает участие в церемонии заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Как сказал главный тренер «Рубина» Франк Артига, даже у каталонской «Барселоны» объекты попроще. Именно «Рубин» во всех отношениях курировал стройку центра под пристальным взором Марата Сафиуллина.

Кроме того, в августе «Рубин» провернул блестящий с точки зрения финансовой выгоды трансфер. В свое время казанский клуб приобрел албанца Мирлинда Даку за 1,2 млн евро, а в августе этого года продал его в московский «Спартак» за 11 млн евро. Даку уже 28 лет, в дальнейшем его рыночная цена будет лишь падать. Так что этот трансфер можно смело занести в учебники футбольного менеджмента.

На втором месте Владимир Леонов – действующий чемпион рейтинга в личном зачете. В новом сезоне он переходит в менеджерскую номинацию и занимает второе место на стартовом этапе. С ним связано открытие статусных объектов – Центра фигурного катания, Центра регби.

Отдельно выделим Центр фигурного катания, который изначально планировали назвать в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой, но фактически именно Министерство спорта республики полностью курировало стройку, готовило концепцию школы и сдало объект под ключ. Также стоит отметить идеальную организацию «казанских этапов» Спартакиады народов России, многие соревнования которой проходят под патронажем Минспорта Татарстана.

Третье место у главы Федерации конного спорта Марата Зяббарова. Конный спорт традиционно развит в Татарстане и всегда имел самых высоких покровителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конный спорт Зяббарова, гребля Коробченко и Евразийская лига гольфа

Третье место у главы Федерации конного спорта Марата Зяббарова (вице-премьер Татарстана, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ). На Дне республики прошли конные соревнования на ипподроме, включая статусный конкур с привлечением звезд и большим призовым фондом в 21 млн рублей. Конный спорт традиционно развит в Татарстане и всегда имел самых высоких покровителей.

Далее – еще один вице-премьер Татарстана (министр промышленности и торговли РТ), президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Олег Коробченко. В рамках Спартакиады и чемпионата России на Дне республики прошли соревнования, которые стали настоящим украшением республиканского праздника. Олег Коробченко уделяет большое внимание развитию этого спорта в Татарстане. А на пресс-конференции в «Татар-информе» обещал сам «сесть в лодку» через год и участвовать в Спартакиаде.

Пятое место – у президента Ассоциации гольфа РТ Тимура Зайнутдинова. В августе Татарстан принял статусные соревнования Евразийской лиги гольфа с участием сильных зарубежных спортсменов. А также чемпионат России по гольфу. Этот вид спорта развивается большими темпами, регулярно проводится Кубок Раиса Татарстана по гольфу, и за всем следит глава Ассоциации гольфа республики.

Марат Валиуллин провел сложные и оперативные переговоры с Кевином Хейсом, обошел конкурентов среди главных претендентов на Кубок Гагарина за контракт с хоккеистом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сделка Валиуллина, назначение Исмагилова и трансферная кампания Богачева

Шестое место у генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина. Он провел сложные и оперативные переговоры с Кевином Хейсом, обошел конкурентов среди главных претендентов на Кубок Гагарина за контракт с хоккеистом.

В рейтинг попадает и Марат Исмагилов – глава Федерации фигурного катания Татарстана. Год назад предполагалось, что Центр фигурного катания будет носить имя Алины Загитовой, но реально работали другие люди. Именно Исмагилов стал директором статусного Центра фигурного катания, а также является руководителем ледового Дворца спорта в Казани («Спорт сарае»).

Восьмое место у президента УНИКСа Евгения Богачева. УНИКС традиционно один из самых небогатых клубов топ-4 Единой лиги ВТБ, но менеджмент регулярно привозит звезд мирового баскетбола. Богачев принимает непосредственное участие во всех делах клуба, поэтому получает баллы. В августе он, по сути, собрал новый состав УНИКСа на следующий сезон.

Из других заметных событий выделим Кубок мэра по кикбоксингу в Казани, организованный, помимо самой мэрии, отделением Федерации кикбоксинга России в Татарстане и его руководителем Ильнуром Гариповым. Десятое место авансом занимает олимпийская чемпионка Алина Загитова, все-таки она участвовала в открытии Школы фигурного катания в Казани и заинтриговала словами о грандиозных планах личного участия в делах учреждения. Будем надеяться, что на этот раз слова с делами не разойдутся.

Болельщики, читатели и все желающие смогут отслеживать этот процесс. И даже влиять на него. По итогам каждого месяца читатели «ТИ-Спорта» будут голосовать за представителей топ-5 в личном и командном зачете Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Интерактив, или влияние болельщиков и читателей

Болельщики, читатели и все желающие смогут отслеживать этот процесс. И даже влиять на него. По итогам каждого месяца читатели «ТИ-Спорта» будут голосовать за представителей топ-5 в личном и командном зачете. Победитель голосования – персона и команда – получит дополнительно 10 баллов в общий зачет рейтинга. В году предусмотрено 12 этапов. Таким образом, на откуп читателей и болельщиков отдается по 120 очков в личный и командный зачет. Это серьезное влияние на итоговый результат.

Собственно, голосовать можно уже сегодня – по итогам августа. Это можно сделать на сайте «Татар-информа» или в сообществе «Татар-информа» в соцсети «ВКонтакте».

А судьи кто?

Выбирают события, расставляют спортсменов и команды по местам журналисты «ТИ-Спорта» при участии наших постоянных экспертов. Наша спортивная редакция регулярно берет большие интервью у звезд спорта, тренеров и руководителей. Их мнение, безусловно, будет учитываться составителями рейтинга. Впрочем, и к журналистам «ТИ-Спорта» доверие есть. Об этом, в частности, говорили и чемпионы первого сезона – Владимир Леонов и исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов, получивший награду от имени хоккейного клуба.