Академия наук Татарстана масштабно отметит 35-летний юбилей

Академия наук Республики Татарстан готовится масштабно отметить свой 35-летний юбилей. Мероприятие пройдет с 5 по 8 октября. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Программа события объединит фундаментальную науку и масштабную культурную составляющую. В столице республики развернется выставка ключевых научных достижений, пройдет заседание Совета по региональной политике Российской академии наук (РАН), а также состоятся тематические секции и встреча ассоциации региональных академий.

Культурный блок программы запланирован на 7 октября. В этот день состоится дневной торжественный концерт с церемонией награждения выдающихся деятелей науки, показ спектакля на татарском языке с элементами социальной комедии и синхронным переводом, а также вечерний торжественный прием в банкетном формате с участием оркестра и исполнением классических и национальных композиций.

Кроме того, для делегатов подготовят обзорные экскурсии по Казани с посещением Кремля, Старо-Татарской слободы и Казанского университета.