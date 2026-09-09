ВРП, промышленность и дефицит бюджета: прогноз развития Татарстана до 2029 года

Экономика Татарстана в 2027–2029 годах будет расти, однако темпы этого роста будут постепенно замедляться. Тем не менее в плюсе будут главные отрасли, а бюджет к концу трех лет будет все ближе к бездефицитному. Подробнее о прогнозах экономики РТ в ближайшие годы – в материале «Татар-информа».





Основной вклад в рост экономики внесли обрабатывающие предприятия, прежде всего оборонно-промышленного комплекса, а также нефтедобывающий сектор

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

ВРП Татарстана за 8 месяцев превысил 4,2 трлн рублей

Сегодня в Кабинете Министров Татарстана рассмотрели прогноз развития экономики и консолидированного бюджета республики на 2027–2029 годы. Планы на трехлетку традиционно обсуждают осенью – перед принятием бюджета на следующий год.

О том, как сейчас работает экономика республики, рассказал глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов. По его словам, за восемь месяцев 2026 года валовой региональный продукт Татарстана превысил 4,2 трлн рублей – это на 2,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

«С учетом текущей динамики, сохраняющихся рисков, прогнозов развития предприятий и реализуемых проектов темп роста ВРП республики по итогам 2026 года оценивается на уровне 102%», – добавил министр.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин связал этот рост со стабильной работой предприятий и мерами поддержки. Однако уже в следующем году экономика республики будет расти медленнее: по прогнозу, ВРП увеличится лишь на 1%.

«Важнейшими факторами достижения прогнозных показателей является обеспечение устойчивой и безопасной работы предприятий, а также минимизация рисков внеплановых остановок производства, последствия которых могут негативно повлиять на всю кооперационную цепочку поставщиков и производителей», – отметил Шагиахметов.

Мидхат Шагиахметов: «В текущих условиях важно своевременно выявлять риски ухудшения финансового состояния предприятий и принимать меры до того, как они приведут к сокращению производства и образованию налоговой задолженности» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ряд отраслей промышленности ушли в минус

Главным драйвером экономики Татарстана остается промышленность, на которую приходится более 45% ВРП. За восемь месяцев предприятия республики произвели продукции почти на 4,4 трлн рублей – на 5,2% больше, чем годом ранее.

Основной вклад в рост экономики внесли обрабатывающие предприятия, прежде всего оборонно-промышленного комплекса, а также нефтедобывающий сектор.

Однако общий рост обеспечили не все отрасли. Объемы производства снизились в пищевой, текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической промышленности, а также в производстве стройматериалов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, электрооборудовании и машиностроении.

«В текущих условиях важно своевременно выявлять риски ухудшения финансового состояния предприятий и принимать меры до того, как они приведут к сокращению производства и образованию налоговой задолженности. Одним из ключевых механизмов такой работы являются балансовые комиссии на основе детального анализа финансового состояния предприятий», – заявил Шагиахметов.

За тот же период объем строительных работ достиг почти 600 млрд рублей, увеличившись на 0,9%. Сельское хозяйство выросло на 1,6% – до 216 млрд рублей. Наиболее заметную динамику показала розничная торговля: ее оборот увеличился на 7% и приблизился к 1,3 трлн рублей.

В 2027 году, как ожидается, рост замедлится практически во всех этих сферах. Промышленное производство, по прогнозу, увеличится на 0,5%, строительство – на 0,2%, сельское хозяйство – на 1,5%, а розничная торговля – на 2,6%.

Шагиахметов остановился на электронной торговле, которая остается важным каналом сбыта для бизнеса.

«Принимая во внимание складывающуюся ситуацию с повреждениями логистических объектов и потерей предпринимателями товаров, Правительством России принято постановление, определяющее целевую поддержку бизнеса. На республиканском уровне также введены специальные инструменты поддержки», – отметил он.

Главам муниципалитетов поручили рассказать предпринимателям об этих мерах поддержки.

Главным драйвером экономики Татарстана остается промышленность, на которую приходится более 45% ВРП Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доходы консолидированного бюджета составят 619 млрд рублей

В 2027 году доходы консолидированного бюджета Татарстана прогнозируются на уровне 619,1 млрд рублей, расходы – 627,6 млрд, а дефицит – 8,5 млрд рублей. Около 84% расходов направят на социальную сферу.

«Необходимо обеспечить все социальные обязательства в полном объеме и с должным уровнем качества», – заявил Песошин.

Подробнее о бюджете на ближайшие три года рассказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов. За восемь месяцев 2026 года в консолидированный бюджет республики поступило 511,3 млрд рублей. Из них 429,3 млрд рублей составили собственные доходы, остальное – безвозмездные поступления.

«Поступившие в бюджет доходы позволили своевременно выплатить заработную плату работникам бюджетной сферы, проиндексированные социальные выплаты и пособия, оплатить коммунальные услуги бюджетных организаций, профинансировать национальные проекты и продолжить реализацию инвестиционных программ», – заявил Файзрахманов.

Главным источником доходов в 2027 году станет НДФЛ – он должен принести бюджету 252,7 млрд рублей. Поступления от акцизов прогнозируются в размере 57,8 млрд рублей, налога на имущество организаций – 53,5 млрд, налогов на совокупный доход – 44 млрд, земельного налога – 11 млрд, транспортного налога – 8,2 млрд, налога на имущество физических лиц – 4,6 млрд рублей. Еще 48,2 млрд рублей составят неналоговые доходы.

Всего доходы консолидированного бюджета прогнозируются в размере 619,1 млрд рублей в 2027 году, 648 млрд – в 2028-м и 676 млрд – в 2029-м. Пока это суммы без учета средств из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

К 2029 году дефицит бюджета сократится до 3,5 млрд

При расчете расходов учли федеральные макроэкономические показатели и изменение цен, пояснил Файзрахманов. В 2027 году на национальную экономику планируют направить 123,2 млрд рублей, на общегосударственные вопросы – 57,9 млрд, на ЖКХ – 18,8 млрд, на национальную безопасность – 4,2 млрд, на охрану окружающей среды – 1 млрд рублей.

Кроме того, 205,6 млрд рублей пойдет на раздел «Образование», еще 27,6 млрд – на культуру. На сферу здравоохранения выделят 175,6 млрд рублей, еще 84,5 млрд – на социальную политику, 13,9 млрд – на спорт, 2 млрд – на раздел СМИ и 764 млн – на обслуживание госдолга.

По словам Файзрахманова, общий объем расходов консолидированного бюджета республики на 2027 год прогнозируется в объеме 627,6 млрд рублей, на 2028 год – 657,5 млрд рублей и на 2029 год – 680,4 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета РТ в предстоящую трехлетку прогнозируются в размере 8,5 млрд, 9,4 млрд и 3,5 млрд рублей соответственно.

Рустам Минниханов: «Мы любую цифру в прогноз можем записать, но в итоге все эти цифры могут быть совершенно другие. Несмотря на все сложности, наши показатели неплохие. Главное – мобилизовать доходы» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Программы пока не сокращаем»

Подводя итоги заседания, Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил взять представленные параметры за основу при подготовке бюджета. При этом он предупредил, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому всем ведомствам необходимо работать слаженно.

«Мы любую цифру в прогноз можем записать, но в итоге все эти цифры могут быть совершенно другие. Несмотря на все сложности, наши показатели неплохие. Главное – мобилизовать доходы. При всех сложностях вы видите, что по федеральному бюджету идут очень серьезные сокращения. Мы пока не сокращаем. Мы запланировали все наши республиканские программы. Но все это будет, если мы будем очень эффективно работать», – заявил Минниханов.

Он отметил, что ситуация с экономикой республики также будет зависеть от макроэкономической и геополитической ситуации и все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

«Обращаясь к муниципалитетам – принять бездефицитные, согласованные бюджеты. Все дополнительные доходы – они ваши, никуда не уходят», – заключил Раис РТ.