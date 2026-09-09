«Взрослые дядьки с автоматами плачут»: боец спецоперации из РТ о письмах детей

Житель Альметьевска Муса Бегжанов уже четыре года находится в зоне специальной военной операции. В мирной жизни он занимался с детьми хоккеем и футболом, увлекался туризмом. В зоне СВО Бегжанов стал командиром взвода, позднее возглавил роту.

На СВО мужчина отправился осенью 2022 года. К тому времени там уже находились его друзья и родственники. Ранее мужчина проходил срочную службу на Северном Кавказе, но, несмотря на армейский опыт, на сборном пункте ему пришлось вновь осваивать военное дело.

«Наш командир батальона увидел что-то во мне и поставил меня командиром взвода. И я стал учиться им руководить», – рассказал Бегжанов.

Опыт занятий спортом и туризмом помог ему быстрее привыкнуть к полевым условиям. Позднее уже сам Бегжанов вместе с опытными сослуживцами занимался подготовкой прибывавших бойцов. К тому времени он командовал ротой.

«Мы в тыловом районе сделали зону обучения. И ребята, которые уже слаженно работали друг с другом, брали с собой некоторых ребят новеньких. Обучали мы всему, чему возможно было обучить. Необученных ребят мы с собой не брали», – вспоминает военнослужащий.

За время службы Бегжанов несколько раз был ранен. Первое ранение он получил в конце 2023 года, незадолго до Нового года. Праздник встретил вместе с сослуживцами и только после этого отправился на лечение.

Однако одним из самых тяжелых испытаний для себя военнослужащий назвал спасение мирных жителей. Особенно ему запомнилась эвакуация десятилетней девочки во время атаки беспилотников.

«Ей было 10 лет, Милана. У меня дома отдельно хранятся ее игрушки. Из атаки дронов мы ее вытаскивали», – рассказал Бегжанов.

Когда казалось, что опасность миновала, беспилотники вновь атаковали машину, в которой находились военнослужащие и мирные жители. Милана и ее мама выжили.

Дети связаны и с другими воспоминаниями Бегжанова о службе – уже не тяжелыми, а поддерживающими. Школьники и воспитанники детских садов из Татарстана отправляют бойцам письма и рисунки. По словам военнослужащего, эти послания способны растрогать даже самых суровых мужчин.

«Знаете, это очень трогательно. Некоторые ребята плачут. Вроде бы они взрослые дядьки, с автоматами. А когда начинают письма читать, у них слезы катятся», – поделился он.

За время службы Муса Бегжанов был отмечен орденами и медалями за боевые заслуги.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр и Павла Храмова

Фотографии предоставлены Мариной Юриной