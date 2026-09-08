Итоги лесного сезона в Татарстане: восстановили 4 тыс. га и ни одного пожара

Благоприятная погода уберегла леса Татарстана от пожаров и шелкопряда. Регион заготовил более тысячи килограммов семян сосны, ели и березы. Но лесхозы сталкиваются с кадровым дефицитом и низким освоением расчетной лесосеки. Предварительные итоги лесокультурного сезона подвел сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.





«Погодные условия складывались благоприятно: летом периоды жары сменялись периодами осадков, что во многом способствовало снижению пожарной опасности. Ни одного лесного пожара допущено не было»

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Пожароопасный сезон завершится в октябре

С начала года в Татарстане зафиксировано 328 термоточек и 215 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели снизились на 38,8% и 39,3% соответственно.

«Пожароопасный сезон в лесах Татарстана в этом году открылся 15 апреля и проходит в штатном режиме. Погодные условия складывались благоприятно: летом периоды жары сменялись периодами осадков, что во многом способствовало снижению пожарной опасности. Ни одного лесного пожара допущено не было», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Пожароопасный сезон завершится не ранее середины октября. Такое решение продиктовано объективными рисками, сохраняющимися в осенний период, пояснил спикер.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров Фото: пресс-служба Раиса РТ

Молодые лесопосадки страдают от квадроциклистов

Благоприятные погодные условия в этом году помешали распространению опасного вредителя – шелкопряда, поэтому его массового нашествия в лесах республики не ожидается. Однако серьезный урон лесным насаждениям наносят не насекомые, а люди – любители питбайков и квадроциклов.

Особенно страдают пригородные леса Набережных Челнов и Казани, где несознательные водители колесят по молодым лесопосадкам, не щадя хрупких саженцев.

«Проезд не запрещен, но культура вождения, как он проедет, зависит от воспитания человека», – прокомментировал ситуацию Кузюров.

Он также напомнил, что за повреждение лесных культур предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Для усиления контроля в Казани создается новое подразделение исполкома – Управление городского лесничества. Это муниципальное казенное учреждение будет наделено надзорными полномочиями и займется использованием, охраной, защитой, воспроизводством и лесоразведением городских лесов, а также муниципальным лесным контролем.

На сохранение лесов направлено более 160 млн рублей

На региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в 2026 году направлено 160,7 млн рублей из федерального бюджета, сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Эти средства пошли на лесовосстановление, создание запаса семян лесных растений, развитие объектов лесного семеноводства, закупку лесокультурной и лесопожарной техники», – отметил он.

В этом году в республике проведены лесовосстановительные работы на землях лесного фонда на площади 2 550 гектаров, в том числе благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» на площади 1 200 гектаров. Общая площадь лесовосстановления составила 4 357 гектаров.

«Качественные семена – фундамент успешного лесовосстановления, именно из них выращивается посадочный материал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан заготовил семена сосны, березы и ели

В Татарстане сформирован достаточный запас семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

«Качественные семена – фундамент успешного лесовосстановления, именно из них выращивается посадочный материал. Плановое значение на этот год – 11,4 тысячи килограммов семян. На сегодняшний день специалисты подведомственных учреждений министерства собрали более 1 тысячи килограммов семян, в том числе семян сосны – 617 кг, ели – 342 кг, березы – 15 кг, липы – 15 кг, ясеня – 185 кг», – рассказал Равиль Кузюров.

В региональном лесном фонде имеется 263 килограмма семян хвойных пород. Планируется заготовить дополнительно еще 70 кг семян. Работы продолжаются и будут завершены в оптимальные сроки осенью.

В прошлом году был принят федеральный закон, разрешающий рубки спелых и перестойных насаждений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Закон о рубках перестойных насаждений позволит лесхозам увеличить доходы

Расчетная лесосека в Татарстане осваивается лишь на 30% – из разрешенных 2,2 млн кубометров вырубки в год фактически заготавливается менее миллиона, сообщил Равиль Кузюров.

«Расчетная лесосека – наша боль. Она осваивается не полностью, как бы нам хотелось, на уровне 30%. Порядка 2,2 млн кубометров разрешенных вырубок в год. В самые хорошие годы на протяжении последних 5–6 лет вырубалось по миллиону кубометров. Сейчас этот показатель стал еще меньше», – констатировал министр.

Основным потребителем древесины в республике остается завод Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга». По словам Кузюрова, сейчас возникают трудности с логистикой, что влияет на объемы заготовок. Лесхозы вынуждены переориентироваться и переходить на предоставление услуг. Их общая годовая выручка составляет более 1 млрд рублей.

В прошлом году был принят федеральный закон, разрешающий рубки спелых и перестойных насаждений. Документ, позволяющий государственным бюджетным учреждениям напрямую изымать перестойные лесные культуры, сейчас находится на утверждении в Правительстве.

«Надеюсь, что осенью он будет утвержден и позволит нашим лесхозам – государственным учреждениям – напрямую изымать насаждения, которые уже переросли», – заявил Кузюров.

Он пояснил, что сейчас лесхозы занимаются преимущественно санитарными рубками.

«Не хватает инженеров и мастеров леса» Фото: © «Татар-информ»

В отрасли не хватает инженеров и мастеров леса

В лесной отрасли Татарстана, как и во многих других, ощущается кадровый голод. Не хватает инженеров и мастеров леса, сообщил Кузюров.

«Лесотехнический колледж в Лубянах ежегодно набирает около ста человек по трем направлениям, основное из них – «лесное дело». Чтобы к нам стабильно приходили молодые люди, мы увеличили единовременную выплату до полумиллиона рублей. И, конечно же, есть мотивация по заработной плате. Ставим задачу перед собой ежегодно ее повышать», – отметил министр лесного хозяйств РТ.

На работу в учреждения Минлесхоза РТ также приходят выпускники лесного факультета Казанского аграрного университета.

«Напрямую берем оттуда ребят, общаемся с ними персонально, встречаемся после набора в течение года. Это вопрос очень важный», – подчеркнул Кузюров.

Он уточнил «Татар-информу», что средний размер заработной платы по отрасли сейчас составляет 60 тысяч рублей. В этом году показатель вырос на 10%.

В ходе акции «Чистые леса» проведут работы по благоустройству лесного фонда, сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке сухостоя и валежника Фото: © «Татар-информ»

Масштабные природоохранные акции пройдут осенью

Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартует 14 сентября, а Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет с 3 по 10 октября.

В ходе акции «Чистые леса» проведут работы по благоустройству лесного фонда, сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, уборке сухостоя и валежника, а также ремонту и обустройству аншлагов, информационных щитов и мест отдыха.

Участниками Всероссийской акции «Сохраним лес» станут волонтеры, воспитанники школьных лесничеств, работники предприятий и организаций, всего 25 тысяч человек.

«Цель акции – высадить более 1 миллиона саженцев сосны, европейской ели, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и других пород деревьев», – сказал Кузюров.

В настоящее время на территории республики подобраны 57 участков общей площадью 82 гектара. Под столицей Татарстана акция пройдет на трех площадках – на территории лесного фонда возле деревень Вороновка и Орел Лаишевского района, около жилого массива Чебакса в Советском районе Казани.