Фарид Абдулганиев провел урок предпринимательства в своей родной школе

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев сегодня посетил казанскую гимназию №3, которую сам окончил. Он встретился со старшеклассниками, интересующимися предпринимательством, сообщает его пресс-служба.

Абдулганиев пообщался с учениками 10-х классов и ответил на вопросы гимназистов.

Во время открытого урока бизнес-омбудсмен рассказал школьникам, чем предприниматель отличается от наемного работника и какую ответственность бизнесмен несет перед государством, обществом и своими сотрудниками. Он также дал практические советы о навыках, которые стоит развивать еще в школе для будущей предпринимательской деятельности, и привел примеры из реальной жизни.

Отдельно Абдулганиев рассказал о работе института Уполномоченного по защите прав предпринимателей и мерах государственной поддержки, доступных начинающим бизнесменам.

По словам бизнес-омбудсмена, цель подобных встреч – показать школьникам, что предпринимательство связано не только с заработком, но и с ответственностью, знаниями и умением работать с людьми. Он призвал учеников не бояться пробовать себя в бизнесе.

Абдулганиев отметил, что успех в предпринимательстве зависит не от удачи, а от системного подхода, знаний и готовности учиться на собственных ошибках. По его мнению, необходимые для этого навыки стоит начинать развивать еще в школьные годы.

Абдулганиев также рассказал о развитии молодежного предпринимательства в Татарстане. Он напомнил, что Раис республики Рустам Минниханов неоднократно говорил о роли нового поколения татарстанцев в развитии технологий и инноваций, а также укреплении технологического суверенитета страны.