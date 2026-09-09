Коробченко: товарооборот Татарстана с Индией за полгода вырос в девять раз

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Товарооборот Татарстана с Индией за последние полгода увеличился в девять раз, сообщил «Татар-информу» заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, комментируя участие республики в первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия».

«Индия – это полтора миллиарда человек и огромнейший рынок, который способен потребить практически все, что производит Россия. Долгое время мы этим потенциалом не пользовались в полной мере. За последние полгода товарооборот Татарстана с Индией вырос в девять раз, поэтому перспективы для дальнейшего роста очень большие», – отметил Коробченко.

По его словам, основную часть товарооборота составляет экспорт из Татарстана в Индию. В числе ключевых экспортных позиций: жиры и масла животного и растительного происхождения, каучук, резина и изделия из них, органические химические соединения и другие товары.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

«Сегодня мы привезли в Индию экспозицию Татарстана, которая показывает, насколько богата республика. У нас производятся самолеты, вертолеты, корабли, автомобили и многое другое. Нам необходимо активнее работать с индийским рынком и расширять наше присутствие», – подчеркнул министр.

На полях выставки Олег Коробченко встретился с председателем Совета директоров химической компании India Glycols Ltd Шри ЮС Бхартия, директором Dron Vayu Манишем Кукрети,а также с федерацией индийских торгово-промышленных палат.

Делегация Татарстана принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Индия», которая проходит с 9 по 11 сентября в Нью-Дели. В нее входит заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Участие в выставке в Нью-Дели способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«ИННОПРОМ» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. С 2021 года проект начал расширять международную географию: первая зарубежная выставка прошла в Ташкенте, затем «ИННОПРОМ» состоялся в Казахстане и Белоруссии, а в 2026 году – в Саудовской Аравии. Сейчас выставка впервые проходит в Индии, в Нью-Дели.