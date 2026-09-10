Политолог Гусев назвал Швейцарию возможным местом встречи России, Украины и США

Швейцария может стать площадкой для новой трехсторонней встречи делегаций России, Украины и США. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал доктор политических наук Александр Гусев. В качестве другого возможного места переговоров он назвал Стамбул.

По мнению эксперта, одним из основных критериев при выборе площадки должна стать ее нейтральность. Гусев считает, что большинство европейских стран не могут претендовать на непредвзятость в вопросе украинского конфликта.

Он также прокомментировал возможность проведения переговоров в Бразилии, президент которой ранее заявлял о готовности содействовать урегулированию. По оценке политолога, эта страна недостаточно знакома со всеми аспектами конфликта.

Вариант с Белоруссией Гусев также считает маловероятным. По его мнению, стороны не захотят возвращаться к формату, ассоциирующемуся с Минскими соглашениями и работой соответствующих групп.

Наиболее вероятным вариантом эксперт назвал проведение новой встречи в одной из нейтральных стран. Среди возможных площадок он выделил Стамбул, где переговоры уже проходили ранее, а также Швейцарию. Гусев обратил внимание на заявления Берна о готовности к диалогу с Россией и отметил нейтральный статус страны и ее невхождение в НАТО.

Если выбор остановится на Швейцарии, возможными городами для проведения переговоров политолог назвал Женеву и Берн.