АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама в Россию на 30% после отмены виз

Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима может вырасти как минимум на 30%. Такой прогноз ТАСС дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По оценке аналитической службы АТОР, рост въездного турпотока может произойти уже в первые месяцы после отмены виз. Наиболее востребованными направлениями среди туристов из Вьетнама, как ожидают в ассоциации, станут Москва и Санкт-Петербург, а также комбинированные маршруты с посещением обоих городов.

Ломидзе отметила, что туристический рынок ожидает введения безвизового режима для граждан Вьетнама. Туроператоры, входящие в АТОР, уже давно выступают за отмену визовых требований.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама в ближайшее время.