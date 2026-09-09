news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 сентября 2026 21:28

АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама в Россию на 30% после отмены виз

Читайте нас в

Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима может вырасти как минимум на 30%. Такой прогноз ТАСС дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По оценке аналитической службы АТОР, рост въездного турпотока может произойти уже в первые месяцы после отмены виз. Наиболее востребованными направлениями среди туристов из Вьетнама, как ожидают в ассоциации, станут Москва и Санкт-Петербург, а также комбинированные маршруты с посещением обоих городов.

Ломидзе отметила, что туристический рынок ожидает введения безвизового режима для граждан Вьетнама. Туроператоры, входящие в АТОР, уже давно выступают за отмену визовых требований.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама в ближайшее время.

#вьетнам #виза #турпоток #Туризм
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

9 сентября 2026
Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

9 сентября 2026
Новости партнеров