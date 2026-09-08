«Литературная жизнь в Татарстане кипит»: в Казань прибыл «Книжный поезд»

Участники «Книжного поезда – 2026» прибыли в Казань в День языков народов России. Они встретились с читателями, а также обсудили сохранение языкового и литературного многообразия страны, доступность национальной литературы и выпуск двуязычных книг для детей. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Сегодня в Казань прибыл «Книжный поезд – 2026». Участниками третьего сезона проекта стали более 50 писателей и представителей книжной, образовательной и культурной сфер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 50 писателей и сотни мероприятий

Сегодня в Казань прибыл «Книжный поезд – 2026». Участниками третьего сезона проекта стали более 50 писателей и представителей книжной, образовательной и культурной сфер. Маршрут начался 5 сентября в Санкт-Петербурге, поезд уже побывал в Москве и Нижнем Новгороде, а после Казани продолжит путь через Ульяновск и Волгоград до Сочи.

В этом году проект получил название «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык». За десять дней в семи городах запланировано более 300 мероприятий.

В Казань приехали в том числе Ася Лавринович, Елена Ульева, Дмитрий Емец, Светлана Кривошлыкова, Тамара Крюкова и Валентин Постников. Писатели встретились с читателями, провели лекции, презентации книг и автограф-сессии.

К проекту подключились более 50 регионов России. Президент Фестивального движения «Книжные маяки России», общественный деятель Денис Котов сравнил маршрут с нитью, которая их соединяет.

«Каждый проект – и «Поезд Победы», и «Поезд Деда Мороза» – и остальные проекты создают свои послания, свои культурные коды. Они связывают, как иголочка с помощью ниточки, участников этих проектов, регионы Российской Федерации в единое культурное, литературное, книжное полотно», – отметил Котов.

Денис Котов: «Каждый проект – и «Поезд Победы», и «Поезд Деда Мороза» – и остальные проекты создают свои послания, свои культурные коды» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году география «Книжного поезда» впервые расширилась за пределы страны: библиотеки Казахстана присоединились к проекту в мультимедийном формате.

Казань встретила «Книжный поезд» в День языков народов России

Казанская остановка «Книжного поезда» совпала с Днем языков народов России, который в этом году отмечается впервые. Праздник был учрежден указом Президента РФ в ноябре 2025 года, а его датой выбрали 8 сентября – день рождения поэта Расула Гамзатова.

В городе сегодня проходят детский литературный фестиваль «Книжный переплет: слово, ценность, поступок», конференция «Школа читающих детей. 12 книг × 10 лет», встречи в школах, библиотеках и Казанском художественном училище. В программу вошли также события о многоязычии, литературе и кино, чтение сказок на языках народов России в школах и детских садах.

Одним из главных событий казанской программы стало пленарное заседание «Книжного поезда» «Культурный код народов России. От многообразия к общенациональным ценностям». Оно прошло в Центре уникального мастерства (ЦУМ), который этой весной открылся в обновленном здании бывшего Центрального универмага.

Юлия Адгамова отметила, что «Книжный поезд» дает республике возможность вновь встретиться с уже знакомыми авторами и представить читателям новые имена Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова отметила, что «Книжный поезд» дает республике возможность вновь встретиться с уже знакомыми авторами и представить читателям новые имена. В этом году к проекту подключились и школьные библиотеки.

Она также подчеркнула, что без литературы невозможно развитие языка. Вопрос ее доступности в разных регионах страны затронул Денис Котов.

«Нам очень важно, чтобы не только на русском, но и на татарском, и на башкирском, и на якутском, и на остальных языках народов России можно было найти книги в каждом регионе, в центральной библиотеке», – подчеркнул он.

«Книга держит реванш»

Участников «Книжного поезда» приветствовала министр культуры России Ольга Любимова. В обращении, которое на пленарном заседании зачитал Денис Котов, она отметила значение проекта для знакомства молодых читателей с современной отечественной литературой.

«Проект обращен к будущему читающей России, помогая молодому поколению открывать для себя современную отечественную литературу, знакомиться с российскими авторами, развивать интерес к чтению, науке и творчеству», – говорится в приветствии Любимовой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Видеообращение участникам проекта направил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал о книжных проектах музея: выпуске собственных изданий, проведении книжных выставок и программе «Книжный Эрмитаж».

Пиотровский подчеркнул, что книга сегодня вновь укрепляет свои позиции.

«Книга держит реванш, книга побеждает либо теснит всякую не-книгу, и мы рады быть к этому причастны», – сказал он.

Отдельно директор Эрмитажа остановился на самом формате литературного путешествия. По его словам, поезд сегодня заново открывается не только как транспорт, но и как средство общения.

«Такое движение по магистрали, по путям – это похоже на медленное чтение. Чтение должно быть медленным!» – отметил Пиотровский.

Айдар Салимгараев отметил, что республика может представить всей стране опыт сохранения разных национальных культур Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

175 национальностей и книги на разных языках

Тема культурного кода получила продолжение на примере Татарстана. В республике издается литература на русском, татарском, чувашском, удмуртском и других языках, а по количеству национальных изданий и их наименований Татарстан занимает лидирующие позиции.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что республика может представить всей стране опыт сохранения разных национальных культур.

«Если говорить про культурный код, у нас очень многонациональная республика – здесь живут представители 175 национальностей. И, наверное, наша роль в том, чтобы показать всей России это многонациональное многообразие, культуру», – сказал Салимгараев.

Литературная жизнь республики, по его словам, сегодня «кипит». В Татарстане выходят журналы «Казан утлары», «Безнең мирас», «Аргамак», проводятся книжные фестивали и литературные конкурсы. Одним из недавних примеров Салимгараев назвал семейный книжный фестиваль «Тау Фест».

Ркаил Зайдулла: «Дело не в религиозных, культурных различиях – их много. Дело в том, что нас объединяет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При культурных, языковых и религиозных различиях у народов России есть общие ценности. Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла назвал среди них уважение к традициям предков, духовность и любовь к общей Родине.

«Дело не в религиозных, культурных различиях – их много. Дело в том, что нас объединяет. Таких вещей на самом деле мало, но все они – это уважение к традициям предков, особое понимание духовности, любовь к нашей общей Родине, способность и умение сплотиться в минуту тревог. И, пожалуй, этого достаточно для формирования общей гражданской нации, политической нации – России», – сказал Зайдулла.

Говоря о татарской культуре, Зайдулла отметил соединение в ней европейских и азиатских традиций. По его словам, татары находятся на стыке цивилизаций, перенимая и соединяя элементы обеих культур. В качестве примера литературного диалога он привел «Антологию современного татарского рассказа», которая издавалась в Турции, Азербайджане, России и Казахстане.

Светлана Кривошлыкова рассказала, что сегодня в России насчитывается 1116 авторов, пишущих для детей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ориентир для саморазвития – 12 книг в год

Сохранение языков и культурных традиций связано и с детской литературой. Председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова рассказала, что сегодня в России насчитывается 1116 авторов, пишущих для детей. Среди них есть писатели, создающие произведения на родных языках и языках малочисленных коренных народов.

«Наши авторы, находясь в разных регионах, пишут не только на русском языке, но и на своем родном. Есть авторы, которые пишут на языках малочисленных коренных народов России и издают книги двуязычные. Мне кажется, это очень интересная и нужная практика», – сказала Кривошлыкова.

Еще одной задачей она назвала расширение общения писателей со школьниками. По ее словам, авторы не только знакомят детей с литературой, но и передают через нее смыслы и ценности, поэтому для таких встреч необходима поддержка Министерств культуры и просвещения.

Денис Котов предложил еще один ориентир – 12 прочитанных книг в год. Такое количество он назвал культурным минимумом для человека на пути саморазвития. При этом привычка к регулярному чтению, по его словам, не должна заканчиваться вместе со школой.

Для этого, отметил Котов, необходима совместная работа школ, библиотек, родителей и государства. Школа должна сформировать привычку к чтению, а библиотеки – дать человеку возможность продолжать образование с помощью книги и после ее окончания.

Он также обратил внимание на конкуренцию книги с потоком информации, который человек ежедневно получает с электронных экранов.

«Нас много отвлекают на визуальные картинки, на электронный экран, с которого нам что-то рассказывают, что-то объясняют постоянно. И понятно, что книга как способ остановиться, как способ замереть и начать диалог с собой – это, с нашей точки зрения, один из главных инструментов формирования культурных кодов», – подытожил Котов.