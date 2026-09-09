800-й матч Семенова — и сразу гол: «Ак Барс» переиграл «Трактор»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла на «Татнефть-Арене» и завершилась со счетом 2:1.

На 5-й минуте счет открыл нападающий Кирилл Семенов, для которого эта игра стала 800-й в КХЛ. Голевую передачу отдал Никита Дыняк.

В начале второго периода преимущество удвоил Семен Терехов, вышедший в первом звене с Семеновым и Артемом Галимовым.

Ассистентами выступили Семенов и Никита Лямкин. Для Кирилла эта голевая передача продлила серию с набранными очками с трех матчей.

Гости сократили разрыв в середине встречи: Нэйтан Легаре реализовал большинство после удалений Григория Денисенко и Равиля Якупова. В голевой комбинации также участвовали Михаил Григоренко и Григорий Дронов.

В третьем периоде шайб заброшено не было. Следующий матч «Ак Барс» проведет также дома — против магнитогорского «Металлурга» 11 сентября.