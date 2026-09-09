Презентация книги о Казанском ханстве пройдет в Казани 10 сентября

Презентация книги кандидата исторических наук Анвара Аксанова «Казанское ханство и Московская Русь» состоится 10 сентября в Казани. Об этом сообщает Татарское книжное издательство.

Мероприятие начнется в 15:00 в конференц-зале «Тукай» отеля «Ногай» на улице Баумана, 19. Вход свободный по предварительной регистрации.

Книга посвящена взаимоотношениям Казанского ханства и Московского государства в XV–XVI веках. Автор рассматривает не только исторические события этого периода, но и то, как их воспринимали и описывали современники – московские летописцы, хронисты, дипломаты и представители тюрко-татарской исторической традиции.

По информации издательства, исследование позволяет по-новому взглянуть на известные события и сопоставить историческую реальность с позднейшими интерпретациями и мифами.