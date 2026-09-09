Спасал раненых и сам оказался «трехсотым»: история бойца СВО из Лениногорска

Житель Лениногорска Владимир Блажнов в сентябре 2024 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. На тот момент ему было 49 лет.

«Почему? Не знаю… Что-то щелкнуло в голове: надо! У каждого свои мысли на этот счет: кто-то мобилизован, кто-то из числа заключенных „кровью хочет смыть вину“, а кто-то, как я, – доброволец. И таких, поверьте, большинство!» – рассказал он.

После подписания контракта вместе с другими добровольцами боец отправился на распределительный пункт, а затем – в Ростовскую область. Около месяца военнослужащие проходили боевое слаживание. В ноябре подразделение 6-го танкового полка, в котором служил Блажнов, отправилось «за ноль». На новом месте Владимир получил позывной «Лавр».

Вскоре выяснилось, что у добровольца есть опыт работы в медицине. До службы Владимир два года работал санитаром на станции скорой помощи. Когда командование спросило, кто умеет оказывать первую медицинскую помощь, он рассказал об этом опыте. Блажнова назначили санинструктором, а затем доверили ему отделение эвакуации из шести человек.

Мужчина обучал сослуживцев правилам оказания первой помощи, остановке кровотечений и медицинской сортировке раненых.

«Братцы, запомните: правильно наложить жгут – это не просто навык, это щит между жизнью и смертью. От того, насколько грамотно вы „жгутуетесь“, зависит не только сохранность конечности, но и сама жизнь раненого», – учил их Владимир.

Во время выполнения задачи по эвакуации раненых 14 ноября 2024 года Блажнов сам получил тяжелое ранение.

«Мы выдвинулись. По дороге подобрали раненого, быстро „упаковали“ и увезли в безопасную зону. Вернулись на маршрут. В машине нас было четверо, я сидел позади водителя, смотрел в окно. Небо чистое, ни одного „птичника“ в воздухе. Дроны не висят, не жужжат, не высматривают. Но мы все равно были настороже: в зоне СВО тишина – это не покой, а затишье перед бурей. И вдруг – ослепительная вспышка. Не „бах“, не грохот, а именно вспышка: мир на долю секунды стал белым, а потом меня швырнуло взрывной волной, будто тряпичную куклу», – рассказал боец.

Придя в сознание, он понял, что практически не чувствует правую руку и ногу, но смог по рации сообщить о ранении.

На помощь Блажнову пришли двое военнослужащих на мотоциклах, которые доставили его к точке эвакуации. Позднее выяснилось, что двое находившихся в багги бойцов погибли. Владимир и водитель с позывным «Шуба» выжили.

После этого начался долгий период лечения и восстановления. Около полугода из-за повреждения позвоночника боец был практически обездвижен. Затем последовали операции и лечение в нескольких госпиталях – в руку, ногу и позвоночник Владимира установили пластины, винты и фиксаторы. Сам он шутит, что теперь стал «боевым трансформером».

Военно-врачебная комиссия установила Блажнову категорию «Д» – негоден к военной службе. После демобилизации он вернулся домой к жене и детям.

«Когда лежал в госпитале, мечтал, что встану на ноги, заведу щенка, с которым буду гулять вокруг озера», – рассказал он.

Эта мечта сбылась. Теперь вместе с Владимиром на прогулки выходит его пес по кличке Лавр. Имя для него выбрали неслучайно – таким был позывной Блажнова в зоне СВО.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой

Фото из семейного архива семьи Блажновых