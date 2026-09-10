Эксперт Андреева рассказала о схемах профессиональных попрошаек

Попрошайки в метро и других общественных местах могут работать по организованным криминальным схемам. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева.

Одной из таких схем она назвала женщин, которые просят милостыню с маленькими детьми. По утверждению Андреевой, младенцев в некоторых случаях берут из неблагополучных семей, а чтобы дети не плакали и спали в течение дня, им могут давать алкоголь или седативные препараты.

Еще одна схема связана с людьми, которые представляются инвалидами или ветеранами боевых действий. По словам эксперта, многие из тех, кто просит деньги под видом ветеранов, в действительности не имеют отношения к военной службе.

Среди попрошаек, представляющихся инвалидами, по ее оценке, встречаются как люди с настоящими увечьями, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, так и профессиональные попрошайки, которые имитируют или фальсифицируют часть травм.

Андреева также утверждает, что около 90% пожилых женщин, которые просят милостыню в метро и электричках или продают там недорогие товары, являются частью криминальной системы.

По словам специалиста, отличительными признаками таких попрошаек могут быть заранее подготовленная жалостливая речь и характерная манера поведения. При этом действительно нуждающиеся пожилые женщины, не связанные с подобными группами, как правило, долго не остаются на одном месте. Андреева объяснила это тем, что места для торговли приходится выкупать.

Отдельно эксперт рассказала о людях, которые собирают в вагонах и переходах пожертвования якобы на лечение и спасение детей, строительство храмов или помощь животным. Андреева утверждает, что легальные благотворительные организации не отправляют сотрудников собирать деньги таким способом.

Еще одной категорией профессиональных попрошаек она назвала людей, представляющихся беженцами и использующих для сбора денег заученные истории о своих проблемах. По словам Андреевой, подобные схемы, в том числе связанные со сбором средств якобы на помощь животным, сейчас широко распространены и в социальных сетях.

Чтобы проверить человека, собирающего пожертвования, эксперт посоветовала задавать ему дополнительные вопросы, уточнять подробности истории и просить предоставить фотографии или другие подтверждения.