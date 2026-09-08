В Буинске по нацпроекту отремонтирован тоннельный путепровод

В Буинске отремонтирован тоннельный путепровод на 112 км перегона Буа – Лощи. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Специалисты отремонтировали подпорные стены и пролетное строение путепровода, провели работы по усилению конструкции, в том числе устройство распределительного пояса и распорного усиления», – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие обустроили перильные ограждения, уложили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, а также благоустроили прилегающую территорию и провели рекультивацию земель.