news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 сентября 2026 12:45

В Буинске по нацпроекту отремонтирован тоннельный путепровод

Читайте нас в
Телеграм

В Буинске отремонтирован тоннельный путепровод на 112 км перегона Буа – Лощи. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Специалисты отремонтировали подпорные стены и пролетное строение путепровода, провели работы по усилению конструкции, в том числе устройство распределительного пояса и распорного усиления», – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие обустроили перильные ограждения, уложили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, а также благоустроили прилегающую территорию и провели рекультивацию земель.

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт путепровода
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

7 сентября 2026
Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ

Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ

8 сентября 2026
Новости партнеров