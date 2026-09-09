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Общество 9 сентября 2026 17:17

Минниханов поручил проработать вопрос появления остановки у экстрим-парка УРАМ

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На встрече со студентами Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать вопрос появления автобусной остановки рядом с экстрим-парком УРАМ в Казани.

«Это очень важный вопрос. Мы услышали и обязательно вопрос возьмем. Нужно довести эту работу до конца», – заявил Минниханов.

Как пояснил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, комитет по транспорту Казани уже прорабатывает этот вопрос. Вскоре некоторые автобусы будут сворачивать с Миллениума в сторону экстрим-парка.

#экстрим-парк #остановка #Рустам Минниханов
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