«Санкции нельзя игнорировать»: НКНХ добился пересмотра дел о кредитах на €1 млрд

«Нижнекамскнефтехим» добился пересмотра двух дел об обращении взыскания на права немецких банков по кредитам более чем на €1 млрд. Кассация отменила решения нижестоящих судов, указав, что наличие, принадлежность и размер задолженности предприятия перед Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg не были установлены в необходимом объеме.





Фото: © «Татар-информ»

Миллиардный кредит и арест прав требования

Речь идет о трех спорах – № А40-192790/2025, № А40-192968/2025 и № А40-51212/2025. Все они связаны с двумя синдицированными кредитами, которые «Нижнекамскнефтехим» привлек в 2018 году. В мае предприятие заключило соглашение о привлечении €807 млн для строительства этиленового комплекса ЭП-600. В октябре был оформлен еще один кредит – на €240 млн для строительства электростанции.

В состав банковского синдиката входили Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg и DZ Bank AG. Кредитным агентом по договорам выступал Deutsche Bank AG.

Впоследствии права требования некоторых из этих банков к «Нижнекамскнефтехиму» оказались затронуты другим судебным спором – между ООО «Русхимальянс» и немецкими банками. Он был связан с неисполнением обязательств по банковским гарантиям в рамках проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

В 2024 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с Bayerische Landesbank €273,1 млн, с Landesbank Baden-Württemberg – €51,8 млн. Также суд постановил взыскать €463 млн с UniCredit, €238 млн с Deutsche Bank и €95 млн с Commerzbank.

В рамках обеспечительных мер были арестованы активы банков, включая права требования по кредитным договорам с «Нижнекамскнефтехимом». На этом основании служба судебных приставов вынесла постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженность предприятия.

Фото: © «Татар-информ»

Договор есть, а кредитор кто?

Позиция «Нижнекамскнефтехима» заключалась в том, что перед обращением взыскания судебные приставы не провели необходимую проверку.

По мнению предприятия, задолженность не являлась бесспорной, а представленных документов было недостаточно для подтверждения права требования конкретного банка. Кроме того, из условий кредитных договоров не следовало, что Bayerische Landesbank или Landesbank Baden-Württemberg вправе самостоятельно требовать погашения задолженности непосредственно от заемщика.

Предприятие также указывало, что все расчеты по кредитам должны проходить через Deutsche Bank AG, выступающий кредитным агентом. Поэтому до обращения взыскания требовалось установить, имели ли отдельные банки право самостоятельно получать платежи от «Нижнекамскнефтехима».

Еще один довод компании касался применения Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95, устанавливающего специальный порядок исполнения обязательств перед кредиторами из недружественных государств.

В то же время «Русхимальянс» считал, что сам факт заключения кредитных договоров и наличие в них графиков платежей подтверждают существование долга «Нижнекамскнефтехима» перед немецкими банками. Дополнительным подтверждением компания считала письма, направленные судебному приставу представителями банков, действовавшими на основании доверенностей.

Что не проверили нижестоящие суды

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявлений «Нижнекамскнефтехима» по делам № А40-192790/2025 и № А40-192968/2025. Они исходили из того, что право требования банков подтверждено представленными документами, а судебный пристав действовал в рамках закона об исполнительном производстве.

Арбитражный суд Московского округа с такой оценкой не согласился.

Один из главных вопросов, на который должны были ответить суды, – имел ли Bayerische Landesbank на дату вынесения оспариваемых постановлений самостоятельное право требовать от «Нижнекамскнефтехима» именно ту сумму, которую указал пристав.

Кассация указала, что одного кредитного договора и графика платежей для такого вывода недостаточно. Судам необходимо было установить:

в каком объеме Bayerische Landesbank фактически участвовал в финансировании;

оставался ли банк участником кредитного синдиката на момент обращения взыскания;

изменялся ли состав кредиторов;

переходили ли между кредиторами права требования;

какие платежи уже совершил заемщик;

каким образом эти платежи распределялись между банками;

соответствовал ли размер, указанный приставом, существовавшей на тот момент задолженности.

Без проверки этих обстоятельств, отметила кассация, нельзя достоверно установить, имел ли Bayerische Landesbank право требования к «Нижнекамскнефтехиму» и каков был его размер. Поэтому суд округа назвал преждевременным вывод о наличии у банка самостоятельного права требования, на которое можно было обратить взыскание.

Фото: © «Татар-информ»

Deutsche Bank как ключевой участник расчетов

Отдельное значение кассация придала роли Deutsche Bank AG. Согласно доводам «Нижнекамскнефтехима», этот банк выступает кредитным агентом, через которого осуществляются получение и распределение платежей между участниками синдиката. Однако суды, как выяснила кассация, не исследовали условия кредитных договоров, регулирующие полномочия агента и порядок расчетов. А ведь именно содержание этих условий может определить, вправе ли отдельный банк самостоятельно получать платежи от заемщика либо должен действовать через кредитного агента.

Кассация указала, что без ответа на этот вопрос нельзя сделать обоснованный вывод ни о принадлежности права требования Bayerische Landesbank, ни о его размере. При новом рассмотрении судам предстоит изучить полномочия Deutsche Bank AG и решить вопрос о его привлечении к участию в деле.

Указ № 95 нельзя обойти молчанием

Еще одним важным вопросом стало то, как соотносятся Указ № 95 и статья 76 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Нижестоящие суды исходили из того, что Указ № 95 прямо не запрещает обращать взыскание на дебиторскую задолженность. Однако Арбитражный суд Московского округа указал, что одного лишь отсутствия такого запрета недостаточно, чтобы считать установленный указом специальный порядок исполнения обязательств неприменимым.

При обращении взыскания по статье 76 закона об исполнительном производстве дебитор после получения постановления пристава перечисляет деньги на депозитный счет службы судебных приставов. Это не является уступкой права требования, но меняет порядок исполнения существующего обязательства.

При новом рассмотрении суду предстоит определить, можно ли считать перечисление денег на депозит службы судебных приставов исполнением обязательства по смыслу пунктов 1–3 Указа № 95.

Суду также предстоит определить, что представляет собой такое перечисление с правовой точки зрения и какие последствия оно имеет для обязательств «Нижнекамскнефтехима» перед иностранным кредитором. Кроме того, суд должен установить, как специальный порядок, предусмотренный указом, соотносится с процедурой обращения взыскания по статье 76 закона об исполнительном производстве.

Фото: © «Татар-информ»

Процессуальные ошибки стали частью спора

Кассация указала не только на недостатки при оценке задолженности, но и на нарушения, допущенные при рассмотрении дел.

В частности, нижестоящие суды:

должным образом не проверили, был ли Bayerische Landesbank извещен о разбирательствах;

не решили вопрос о привлечении всех лиц, чьи права могут быть затронуты судебным актом;

не дали необходимой оценки документам на иностранном языке;

не исследовали содержание кредитных договоров и механизм распределения платежей;

не установили действительный состав участников кредитного синдиката;

не оценили характер полномочий Deutsche Bank AG как кредитного агента.

В деле № А40-192968/2025 суд округа отдельно указал, что доказательств извещения немецкого банка в соответствии с Гаагской конвенцией представлено не было.

Суды также не установили, действовали ли на момент рассмотрения дела полномочия адвокатов Bayerische Landesbank, которым направлялась судебная корреспонденция, и могли ли они получать извещения по этому спору.

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» указывал на отсутствие надлежащих переводов кредитного договора и других документов на иностранном языке. По оценке кассации, этот довод также не получил необходимой правовой оценки.

Английское право осталось без исследования

Еще один нерешенный вопрос – какое право следует применять. Кредитный договор предусматривает применение английского права. При этом процедура обращения взыскания регулируется российским законодательством, а существование, содержание, объем и условия осуществления права требования – правом, применимым к соответствующему гражданско-правовому обязательству.

Поэтому суды должны были установить содержание норм английского права в порядке статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Однако в судебных актах нет сведений о том, что это было сделано.

Без этого нельзя полноценно оценить существование и объем права требования, а также порядок осуществления прав участниками кредитного синдиката.

Фото: © «Татар-информ»

Два дела вернулись на новый круг

Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты по делам № А40-192790/2025 и № А40-192968/2025 и направил их на новое рассмотрение.

Кассация также обозначила, что именно необходимо проверить при новом рассмотрении. Судам предстоит установить действительный размер и принадлежность права требования на дату обращения взыскания, исследовать состав кредитного синдиката и условия кредитных договоров, определить роль Deutsche Bank AG и надлежащим образом известить всех участников процесса.

Кроме того, судам предстоит определить, какое иностранное право применяется к кредитным отношениям, установить содержание его норм, проверить наличие заверенных переводов документов и оценить применимость Указа № 95.

При этом кассация не сделала окончательного вывода о наличии или отсутствии задолженности. Она указала, что выводы нижестоящих судов о наличии у Bayerische Landesbank самостоятельного права требования в размере, определенном приставом, были сделаны без полного исследования обстоятельств дела.

Почему решение важно для НКНХ

Как сообщили в «Нижнекамскнефтехиме», постановления Московского округа стали для предприятия важным процессуальным результатом. Компания добилась отмены судебных актов, которыми ранее были признаны законными постановления об обращении взыскания на спорную дебиторскую задолженность.

В НКНХ обращают внимание, что кассация согласилась с одним из ключевых доводов предприятия: кредитный договор и график платежей сами по себе не доказывают, что конкретный банк имеет право требовать от заемщика определенную сумму. Для этого необходимо установить фактический объем финансирования, состав кредитного синдиката, движение платежей, переход прав требования и полномочия кредитного агента.

В «Нижнекамскнефтехиме» считают, что позиция Московского округа может иметь значение и для других споров предприятия с иностранными банками, которые рассматривает Арбитражный суд Республики Татарстан. Согласно материалам дела, речь идет о делах № А65-3672/2025, № А65-3675/2025 и № А65-38004/2025, в которых НКНХ оспаривает наличие у иностранных банков прав требования к предприятию.

Как отмечают в компании, кассационная практика по таким спорам остается единичной. Поэтому выводы Московского округа могут иметь значение не только для конкретных дел, но и для формирования подхода к проверке прав иностранных банков по синдицированным кредитам в условиях санкционных ограничений и специального порядка исполнения обязательств.

Фото: © «Татар-информ»

Апелляция расширила рамки аналогичного дела

По информации представителей «Нижнекамскнефтехима», позиция суда округа уже повлияла на рассмотрение аналогичного спора по делу № А40-51212/2025. После ознакомления с кассационными актами Девятый арбитражный апелляционный суд 26 августа 2026 года решил рассматривать дело по правилам суда первой инстанции. К участию в процессе привлечены все участники кредитного синдиката и Банк России.

Апелляционный суд также удовлетворил ходатайство об истребовании дополнительных документов. Рассмотрение дела отложено для надлежащего извещения иностранных участников в соответствии с Гаагской конвенцией.

Теперь суду предстоит более подробно исследовать кредитные отношения, состав синдиката и порядок расчетов.

В «Нижнекамскнефтехиме» принципиальным считают вывод о том, что обращение взыскания не может основываться только на предположении о наличии долга. До применения такой меры должны быть подтверждены само право требования, его принадлежность конкретному кредитору, размер и условия исполнения. Именно эти обстоятельства, как указал Арбитражный суд Московского округа, нижестоящие суды надлежащим образом не исследовали.

Почему спор важен в условиях санкций

Спор выходит за рамки отношений «Нижнекамскнефтехима» с иностранными банками, поскольку затрагивает порядок применения контрсанкционных ограничений. Кассационная инстанция поручила нижестоящим судам проверить их соблюдение.

В НКНХ обращают внимание на возможные последствия платежа в рамках исполнительного производства в России. По оценке предприятия, с одной стороны, такой платеж позволит погасить задолженность банков перед ООО «Русхимальянс», что даст положительный экономический эффект. С другой стороны, иностранные банки могут сохранить возможность взыскать аналогичную сумму с «Нижнекамскнефтехима» по кредитным договорам в иностранной юрисдикции.

В компании связывают этот риск с тем, что прекращение обязательств банков перед «Русхимальянсом» в рамках контрсанкционной защиты сейчас не признается в иностранных юрисдикциях. Поэтому, считают в НКНХ, кредитор из так называемой недружественной страны может получить экономическую выгоду дважды.

Вопрос о соответствии такой схемы расчетов контрсанкционному законодательству в НКНХ называют одним из центральных в этом разбирательстве. Оценку этим обстоятельствам судам предстоит дать при новом рассмотрении дел.