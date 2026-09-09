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Общество 9 сентября 2026 19:12

Врач рассказала, к чему приведет употребление водки с шашлыком

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Употребление водки в сочетании с шашлыком может обернуться для организма изжогой и панкреатитом. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

«Водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. Это очень жесткое сочетание, которое может вызывать серьезные заболевания», — сказала она, беседуя с журналистом «Радио 1».

Бережная также посоветовала завести пищевой дневник. Это, по ее словам, поможет понять, что именно вызывает дискомфорт.

«Чтобы понять, что вызывает дискомфорт, надо завести пищевой дневник: разделить листочек на две части, с одной стороны писать, что съели и в какое время, а в другом столбце — ощущения от этого продукта. Дальше сопоставить и выявить продукты, вызывающие дискомфорт», — посоветовала она.

Врач также отметила, что необходимо обращаться к специалистам, потому что изжога может быть проявлением тяжелого заболевания.

#водка #шашлык #изжога
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