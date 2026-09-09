Экс-начальник управления кадров Минобороны РФ получил 12 лет за взятку в 80 млн

Двенадцать лет колонии строгого режима, а также штраф в размере свыше 125 млн рублей получил бывший начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов. Об этом сообщает СКР. Кузнецова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что в что в 2021 – 2022 годах Кузнецов, будучи начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, получил от бизнесмена Левы Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае стоимостью свыше 80 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в заключении госконтрактов и договоров на оказание услуг гостиницами, принадлежащими предпринимателю.

На Мартиросяна завели дело, соответственно, о даче взятки. Во время обысков по делу были изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, также арестованы средства на счетах фигурантов. Общая сумма указанного имущества превысила 260 млн рублей.

По итогам процесса суд лишил Кузнецова воинского звания «генерал-лейтенант запаса» и государственных наград, а также конфисковал имущество, добытое преступным путем. Бывшему госслужащему также запрещено занимать руководящие должности в течение шести лет.

Мартиросян получил 10 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, со штрафом свыше 62 млн рублей.