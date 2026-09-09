В Казани состоялся предпоказ «Ирбис. История победы» в рамках «Алтын Минбар»

8 сентября в казанском кинотеатре «Мир» в рамках деловой программы XIX Международного фестиваля мусульманского кино «Алтын Минбар» прошел закрытый предпоказ фильма «Ирбис. История победы». Юные болельщики клуба первыми увидели картину о возрождении команды и пообщались с игроками, сообщили организаторы предпоказа.

Лента рассказывает о пути «Ирбиса»: от создания в 2021 году через скандалы, отстранение от чемпионата и возвращение в Первую лигу – к выходу в Высшую лигу. Согласно сообщению, это взгляд изнутри на жизнь команды: тренировки, раздевалки, эмоции игроков, моменты поражений и радость успеха. Картина показывает то, что остается за кадром официальных трансляций и постов в соцсетях.

Показ стал частью деловой программы фестиваля, который ежегодно проходит в Казани. Перед началом показа с приветственным словом к юным болельщикам обратился председатель Федерации флорбола РТ Рафис Габдрахманов.

«Такого события еще не было в российском флорболе. Нам есть чем гордиться. Сегодня вы увидите историю, которая вдохновляет, – историю нашего «Ирбиса», который прошел через трудности и вернулся в Высшую лигу», – сказал он.

На встречу пришли игроки команды: Даниил Дунаев, Альмир Мирзаев, Максим Савелов, Роман Грубов и главный тренер Александр Каргин. После показа юные зрители смогли задать им вопросы. Дети спрашивали об эмоциях в сложные моменты сезона, о чувствах после победы в Первой лиге, о восстановлении и планах на предстоящий сезон в Высшей лиге.

Исполнительный директор клуба Булат Габдрахманов подвел итог встречи и поделился планами.

«Большой сюрприз для наших болельщиков, для зрителей, любителей флорбола – показать для вас в таком формате этот фильм. Хочу вас пригласить на домашние матчи нашего клуба. Наш сезон начинается 20 сентября. На днях мы запускаем билеты на матч в продажу. На сайте клуба также будет много интересного – фэнтези-лига, анонс которой будет в наших социальных сетях. Каждый сможет зарегистрироваться, выбрать любимых игроков, получать баллы, монеты, и в конце сезона мы определим победителей и призеров лиги на сайте клуба, и победители-призеры получат ценные призы. Наш клуб будет вас удивлять не только спортивными результатами, но и такими фишками, различными розыгрышами, интересными матч-дэями. Поэтому давайте все вместе возьмемся за руки и выиграем в этом сезоне золото Высшей лиги», – отметил Габдрахманов.

Полная версия фильма появится 10 сентября в официальных соцсетях клуба.