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Происшествия 9 сентября 2026 15:02

Мотоциклист влетел в такси в Казани, ДТП попало на видео

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Мотоциклист влетел в такси в Казани, ДТП попало на видео
Мотоциклист столкнулся с такси в Казани
Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани

На скорой помощи доставили в больницу 27-летнего мотоциклиста, столкнувшегося с автомобилем такси в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Согласно данным правоохранителей, ДТП случилось сегодня утром. Молодой мужчина ехал на мотоцикле Wangjiang по улице Назарбаева, со стороны Павлюхина, игнорируя запрещающий сигнал светофора. В этот момент перед ним оказался автомобиль Volkswagen, за рулем которого был 52-летний таксист. Последний, двигаясь со стороны улицы Миннуллина в направлении улицы Назарбаева, выехал за стоп-линию. В итоге мотоциклист врезался в боковую часть автомобиля.

Момент аварии попал на видео. На записи видно, как мотоциклист буквально перелетает легковушку.

По данному факту заведено административное дело, проводится расследование.

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