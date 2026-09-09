Мотоциклист влетел в такси в Казани, ДТП попало на видео

Мотоциклист столкнулся с такси в Казани

Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Казани

На скорой помощи доставили в больницу 27-летнего мотоциклиста, столкнувшегося с автомобилем такси в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Согласно данным правоохранителей, ДТП случилось сегодня утром. Молодой мужчина ехал на мотоцикле Wangjiang по улице Назарбаева, со стороны Павлюхина, игнорируя запрещающий сигнал светофора. В этот момент перед ним оказался автомобиль Volkswagen, за рулем которого был 52-летний таксист. Последний, двигаясь со стороны улицы Миннуллина в направлении улицы Назарбаева, выехал за стоп-линию. В итоге мотоциклист врезался в боковую часть автомобиля.

Момент аварии попал на видео. На записи видно, как мотоциклист буквально перелетает легковушку.

По данному факту заведено административное дело, проводится расследование.