Студенты Арского педколледжа присоединились к Всероссийскому диктанту

Студенты Арского педагогического колледжа присоединились к Всероссийскому диктанту «Россия – дом народов», который прошел 8 сентября, в День языков народов России, в рамках Года единства народов России. Об этом сообщают «Арские новости».

Текст диктанта был единым для всех участников и подготовлен на разных языках народов России. Основная цель акции – популяризация многоязычия и повышение интереса к языкам и культуре народов страны. Принять участие в диктанте мог любой желающий независимо от возраста, уровня образования, социального положения, вероисповедания, гражданства и степени владения тем или иным языком.

В Арском педагогическом колледже диктант начали писать в 9 часов утра. К акции присоединились учащиеся гимназического класса, а также студенты второго и третьего курсов.

«Как национальный образовательный центр, мы не могли остаться в стороне от этой акции. Практически все наши студенты в течение дня будут писать диктант. Он проводится на татарском и русском языках», – сказала преподаватель татарского языка колледжа Альфия Тухфатуллина.

Всего к написанию диктанта на татарском и русском языках присоединились более 50 студентов. Тексты им диктовали преподаватели татарского и русского языков Диля Шагиева, Рузия Гарапшина и Айгуль Файзрахманова.

В колледже Всероссийский диктант «Россия – дом народов» проходил в течение всего дня. Акция позволила участникам еще раз обратить внимание на родной язык и языковое богатство народов, проживающих в России.