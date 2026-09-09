Школьников в России научат распознавать фейки, дипфейки и интернет-мошенников

С нового учебного года в российских школах проходит всероссийская просветительская акция по медиаграмотности «Киберурок». Об этом сообщили в сообществе Правительства Татарстана.

Проект запустила «Мастерская новых медиа» при поддержке Министерства просвещения России. Программа рассчитана на три возрастные группы: учеников 3–5-х, 6–9-х и 10–11-х классов.

На занятиях школьникам рассказывают об устройстве современной медиасреды и принципах работы рекомендательных алгоритмов. Участников также учат критически оценивать информацию и соблюдать правила цифровой гигиены.

Отдельные темы занятий посвящены распознаванию фейков и дипфейков, защите от фишинга и других видов интернет-мошенничества. Кроме того, школьникам рассказывают о возможностях искусственного интеллекта и связанных с его использованием рисках.

«Киберуроки» проводят специалисты в области медиа и PR, эксперты, режиссеры и продюсеры – участники «Мастерской новых медиа». Образовательные учреждения могут организовать занятия как в очном, так и в онлайн-формате.

Идея проекта связана с выпускником «Мастерской новых медиа» Геннадием Старуновым – учителем ОБЖ и блогером. После возвращения из зоны специальной военной операции он планировал заниматься обучением школьников медиаграмотности.

В 2025 году Старунов погиб. После его гибели участники «Мастерской новых медиа» решили продолжить начатую им работу, запустив проект для школьников по всей России.