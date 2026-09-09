Минцифры РТ: 61 тысяча татарстанцев используют платформу «Госуслуги Моя школа»

Цифровая платформа «Госуслуги Моя школа» стала помощником для 61 тысячи жителей Татарстана, причем 71% из них – родители. Всего по стране мобильным приложением пользуются уже более 12,2 млн человек, сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В приложении появилась возможность просматривать сведения об индивидуальных достижениях учащихся: участие в олимпиадах, пройденные курсы, волонтерская деятельность, спортивные результаты и сдача норм ГТО. Эти данные пригодятся выпускникам при поступлении в вузы или колледжи.

Согласно сообщению, другие функции платформы помогают вовлекать всю семью в учебный процесс. В сервисе «Где ребенок» родители могут увидеть на карте местоположение своих детей – для этого ученик должен разрешить отслеживание геолокации в своем аккаунте.

«Госуслуги Моя школа» помогает отслеживать успеваемость: если оценку еще можно исправить, сервис покажет крайний срок для пересдачи. Пользователям доступна статистика по контрольным работам и график предстоящих проверок, что позволяет заранее распределять нагрузку. К электронному дневнику можно подключить голосового помощника «Алису» и спросить у нее расписание, домашнее задание или оценки ребенка.

Раз в две недели для родителей доступны отчеты с информацией об оценках, пропусках, опозданиях и динамике среднего балла. Также родители могут отправлять ребенку слова поддержки прямо в приложении.

«В приложении "Госуслуги Моя Школа" все данные надежно защищены и доступны только родителю и ребёнку, а для входа требуется подтверждённая учётная запись портала "Госуслуг". Помимо федеральной платформы, в Татарстане развивается приложение "Я – школьник". Оно создано "Центром цифровой трансформации РТ" по инициативе Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Сегодня приложение является цифровым помощником для школьников Татарстана и объединяет электронный дневник, чаты на базе "Сферума", ИИ-помощника и сервис психологической поддержки», – отметил заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

Платформа запущена в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».