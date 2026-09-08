Казань планирует вложить 1 млрд рублей в цифровую трансформацию управления

Увеличить финансирование программы «Цифровая трансформация муниципального управления Казани» предложили до 1 млрд рублей. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа рассчитана на три года – с 2026-го по 2028-й. В 2026 году на нее планируют выделить 394 млн рублей, а в 2027-м и 2028-м – по 309 млн рублей.

Деньги направят на развитие цифровой инфраструктуры органов местного самоуправления. В частности, средства предусмотрены на высокоскоростной доступ в интернет и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, планируется финансировать сопровождение информационных систем и покупку лицензий.

Часть средств направят на обеспечение информационной безопасности и повышение отказоустойчивости телекоммуникационной инфраструктуры. Финансирование также предусмотрено на развитие цифровых навыков сотрудников и популяризацию цифровых решений.