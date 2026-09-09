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На главную ТИ-Спорт 9 сентября 2026 18:35

Хейс и Соколов выйдут во втором звене «Ак Барса» в матче с «Трактором»

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Хейс и Соколов выйдут во втором звене «Ак Барса» в матче с «Трактором»
Фото: ak-bars.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» (начало в 19:30 мск) «Ак Барс» сделал ставку на двух новичков.

Американский нападающий Кевин Хейс и форвард Егор Соколов, перешедший из минского «Динамо», появятся на льду в стартовом втором звене вместе с Александром Хмелевским.

Их партнерами по пятерке станут защитники Степан Терехов и Алексей Марченко.

Напомним, что у «Трактора» кадровые проблемы: главный тренер Скотт Гордон заменен Дмитрием Черных, а нападающий Виталий Кравцов не сыграет.

Полный состав:

#Ак барс #ХК Трактор
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