Минниханов обсудил с главой УЕФА возможные турниры в Казани

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поговорил с главой УЕФА Александером Чеферином. Об этом Рустам Нургалиевич рассказал в разговоре с «РБ Спорт».

.– Я рад любому событию в Казани. Любой матч для нас – праздник.

– Вы бы хотели, чтобы в Казани, когда все нормализуется, прошел большой международный футбольный турнир?

– Он будет 100 процентов, я вам гарантирую. Я по этому поводу встречался с Александером Чеферином, президентом УЕФА, – сказал Минниханов «РБ-Спорт».



Уже 29 сентября в столице Татарстана состоится товарищеская игра между сборными России и Ирана.

В 2023 году «Ак Барс Арене» должна была принять матч за Суперкубок УЕФА. Но Казань лишили этого матча в 2022 году.