«У нас семейная династия»: кого наградили на «Фестивале достижений» КОСа

​​​​​​​«Фестиваль достижений» «Казаньоргсинтеза» (КОС, входит в СИБУР) во второй раз прошел на базе отдыха «Солнечный» в первые осенние выходные. Фудкорт, мастер-классы и музыка ждали сотрудников и их семей, но главное событие дня – более 170 работников получили награды за профессионализм.





СИБУР снова организовал «Фестиваль достижений» для сотрудников КОСа и их семей

Второй год подряд «Казаньоргсинтез» (КОС, входит в СИБУР) провел «Фестиваль достижений» для сотрудников предприятия и их семей. В минувшую субботу площадкой для праздника стала детская база отдыха «Солнечный», которая на один день превратилась в большую семейную локацию с активностями для взрослых и детей.

«Сегодня организаторы заказали хорошую погоду!» – сказал в шутку гостям фестиваля генеральный директор КОСа Айрат Сафин.

Дети и взрослые осваивали сабсокер, играли в настольный футбол и теннис, соревновались в баскетболе и кикере. Для самых маленьких устроили крио-шоу и мастер-класс по слаймам.

На мастер-классах можно было сделать что-нибудь своими руками и забрать с собой: закладки с сухоцветами, обвесы или посаженные цветы.

Гости фотографировались в фотозоне и фотобудке, заказывали лимонады в коктейльном баре, а между активностями угощались свежей выпечкой, пловом, хот-догами и горячим чаем.

Награды – за профессиональные достижения

Событие не случайно назвали «Фестивалем достижений». Главным поводом собраться в субботу стало награждение более 170 сотрудников КОСа за профессиональные достижения. Член правления СИБУРа, председатель совета директоров КОСа Руслан Гиззатуллин и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин вручили вручили республиканские, ведомственные и корпоративные награды, а поддержать сотрудников пришли члены их семей – супруги, дети и другие близкие.

«Очень важно, когда ваши вторые половинки – ваш тыл – видят, какие вы крутые люди, что вы делаете и чем вы занимаетесь на работе. Здесь с вами ваши дети. Они гордятся вами и, возможно, даже, увидев достижения своих родителей, примут правильное решение и выберут свое будущее и профессию. Поэтому наслаждайтесь этим днем, наслаждайтесь праздником! Будем чествовать наших победителей!» – обратился к награжденным Айрат Сафин.

В общей сложности в этом году работники предприятия получили 130 ведомственных и республиканских, а также 174 корпоративные награды.

Часть сотрудников уже была отмечена в течение года. Награждения проходили во время значимых для компании событий, в том числе в День химика в Доме полимеров СИБУРа на территории Казанского Кремля и на торжественном открытии новой парогазовой установки. Награды сотрудникам также вручали на корпоративных форумах.

Гендиректор КОСа отметил, что главная оценка работы предприятия – это самоотдача и профессионализм его сотрудников.

«Мы создаем нужные продукты, развиваем науку в Казани: строится НИОКР-центр. Создаем технологическую независимость, строим фабрику катализаторов. Мы хотим упростить процессы и строим единую операторную. Все это благодаря вам – профессиональным людям», – сказал Сафин.

«В компании вижу большие перспективы»: истории сотрудников

«Татар-информ» пообщался с сотрудниками КОСа, которые получили награды. Среди них – начальник отдела реализации невостребованного имущества Тимур Ульмаскулов. Ему вручили благодарность мэра Казани Ильсура Метшина за многолетний плодотворный труд и заслуги в развитии химической промышленности в Казани.

Тимур Ульмаскулов работает на «Казаньоргсинтезе» с 2008 года. По его словам, за эти годы предприятие кардинально изменилось, особенно после прихода СИБУРа. Одним из заметных изменений Ульмаскулов назвал цифровизацию рабочих процессов.

«Раньше у нас был стандартный документооборот, служебные записки – все на бумаге. Сейчас все оцифровано, решения принимаются гораздо быстрее. Компания стала более современной, динамичной и мобильной», – рассказал он.

Ульмаскулов также отметил изменения в социальной политике предприятия. По его словам, сотрудники чувствуют поддержку компании не только на рабочем месте, но и за его пределами.

«Мы понимаем, что компания заботится о нас не только на работе, но и вне рабочего времени. Это один из ключевых стимулов работать на данном предприятии, когда понимаешь, что у тебя есть поддержка – не только у тебя, но и у твоей семьи», – сказал он.

Почетную грамоту Минпромторга России получил руководитель отдела технического обслуживания и ремонтов КОСа Эдуард Гафуров, который работает на предприятии с 2015 года. На КОС он пришел слесарем-ремонтником, а со временем вырос до руководителя.

«В компании вижу только большие перспективы развития, в том числе для себя и своей команды», – рассказал Гафуров.

На «Фестиваль достижений» он пришел вместе с супругой, трехлетней дочкой и четырехлетним сыном. Для семьи это был первый такой праздник. Больше всего детям понравилось делать закладки для книг с сухоцветами.

«Очень приятно, когда дети могут увидеть [награждение] и порадоваться за меня», – сказал Гафуров.

Когда на предприятии работают целыми семьями

Рузиля Бахтиярова работает на «Казаньоргсинтезе» с 2005 года, более 20 лет – в одной лаборатории. Сейчас она занимает должность инженера по качеству испытаний центральной заводской лаборатории. На фестивале сотрудница получила свидетельство о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан.

«Эта награда действительно очень значимая для меня. Очень ценно, что отметили мои успехи, мой вклад в производство», – рассказала Бахтиярова.

На предприятии также работает ее брат, который тоже получил награду на фестивале.

«Мы оба получили грамоты, поэтому для наших родителей это большая гордость», – рассказала Бахтиярова.

Вместе с Рузилей Бахтияровой на фестиваль пришли муж и дети – 12-летняя дочь и 14-летний сын. Супруг, добавила сотрудница, тоже работает на «Казаньоргсинтезе»: «У нас такая семейная династия, скажем так, на КОСе, в химической промышленности».

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин отметил роль женщин в работе предприятия.

«Мы всегда ценим их работу, их пунктуальность, их усердность. Они настолько четко работают на производстве! И мне кажется, что мы немного спокойнее работаем, увереннее идем. Поэтому однозначно будет поддержка по работе женщин на производстве», – сказал Сафин.

«Фестиваль достижений» назвали примером работы с персоналом

На фестивале вручили не только персональные награды. Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков вручил коллективу КОСа и лично гендиректору Айрату Сафину благодарность исполкома города за вклад в развитие города Казани.

«Высокая ответственность, профессионализм и энергия вашего коллектива, верность гражданскому долгу и впредь будут служить на благо нашего города», – сказал Жаворонков.

В разговоре с «Татар-информом» глава администрации Кировского и Московского районов Казани отметил, что «Фестиваль достижений» может служить примером того, как предприятиям стоит работать с сотрудниками.

«Такое душевное, эмпатичное общение с персоналом в виде фестивалей – это то, к чему надо стремиться. Уверен, что многие предприятия кулуарно обсуждают и говорят: «Мы хотим так же, как на СИБУРе». Эти слова дорогого стоят, поэтому мы всячески, как можем, готовы поддерживать такого рода начинания», – заключил глава КирМоса.

Партнеры КОСа поздравили сотрудников и рассказали о совместных проектах

На «Фестиваль достижений» пришли партнеры СИБУРа, чтобы поздравить сотрудников. Среди них – директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов. Он поблагодарил работников предприятия за поддержку социальных и культурных проектов. По словам Рахимова, даже в сложное время компании продолжают вкладываться в инициативы, которые делают жизнь жителей Татарстана комфортнее.

«У нас много общего между производством и культурой. В первую очередь это основа – созидание. Это уважение к тому, что было ранее. И такое же уважительное и бережное отношение к тому, что будет после нас», – сказал Рахимов.

Он отметил совместные инклюзивные проекты компании и музея-заповедника и крупные мероприятия, которые, по словам директора, помогают создавать равный доступ к культурным возможностям для жителей Татарстана.

Рахимов пригласил сотрудников «Казаньоргсинтеза» вместе с семьями посетить учреждения культуры республики.

«В Татарстане помимо огромной палитры производств есть чем похвастаться и в плане культуры: наши театры, музеи – все двери открыты», – сказал он.

Директор академии футбольного клуба «Рубин» Андрей Князев поздравил сотрудников КОСа с заслуженными наградами и напомнил про десятилетнее партнерство предприятия с футбольным клубом. «Казаньоргсинтез» и «Рубин» объединяют спорт, производство и любовь к Казани, а основой сотрудничества все эти годы остаются общие принципы: дисциплина, взаимная поддержка, постоянное развитие и работа на общий результат. Особое внимание в рамках партнерства уделяется популяризации спорта, здорового образа жизни и семейных активностей.

Князев сказал, что сотрудники предприятия являются одними из самых активных и преданных болельщиков «Рубина».

В рамках «Фестиваля достижений» «Рубин» организовал для детей спортивную зону. Дети сотрудников могли сделать из бумаги маски в виде морды Зиланта Руби – маскота футбольного клуба. За настроение и общение с детьми отвечал аниматор в костюме Зиланта.

Проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова поздравила сотрудников КОСа, которые получили награды, и поблагодарила специалистов предприятия за вклад в подготовку новых поколений профессионалов. Она отметила многолетнее системное сотрудничество университета и СИБУРа, которое охватывает весь путь молодого специалиста: от профориентации и целевого обучения до производственной практики, дипломной работы и последующего трудоустройства.

Султанова отметила, что эксперты СИБУРа активно участвуют в образовательном процессе и практико-ориентированной подготовке студентов. В числе направлений сотрудничества: непрерывное обучение действующих сотрудников, совместные магистерские программы и привлечение талантливой молодежи в нефтехимическую отрасль.

Почему СИБУР делает ставку на семейный формат

Чтобы церемония награждения не превратилась в затянувшееся официальное мероприятие, между блоками выступали кавер-группа «Бамбит» и DJ Андрей Абрамов. В это время сотрудники КОСа фотографировались с наградами в фотозоне, отправлялись на фудкорт или играли вместе с детьми.

Завершился фестиваль лотереей. Среди сотрудников разыграли ценные призы – игровую приставку, умную колонку, аэрогриль и другие полезные подарки. После этого гости отправились обратно в город на организованном трансфере.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин объяснил в беседе с «Татар-информом», почему второй год подряд СИБУР и предприятие организовали семейный фестиваль.

«Большую часть жизни мы проводим на работе, отдаем ей себя, но при этом невозможно работать без поддержки семьи. Если дома все спокойно, человек может полностью сосредоточиться на своей работе. Поэтому для нас важно, чтобы сотрудники могли провести этот день вместе с близкими», – сообщил он.

По мнению Сафина, фестиваль дает детям возможность увидеть родителей не только дома, но и в роли профессионалов, которые добиваются результатов в своей работе. Он назвал это важной частью воспитательной работы.

«Думаю, такой формат фестиваля будет поддержан всеми в будущем и даст желание жить и работать в нашем любимом городе, республике и стране», – сказал Айрат Сафин «Татар-информу».