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Общество 9 сентября 2026 15:02

В парке «Елмай» открылась выставка детских рисунков «Мой папа – герой»

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В детском парке «Елмай» в Казани открылась выставка «Мой папа – герой». На стендах представлены рисунки детей участников СВО, где они изображали своих отцов.

«Название «Мой папа – герой» очень символичное, потому что эти слова звучат в сердце каждого ребенка, который принимал участие в выставке. Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие детишки, за ваше участие, за ваши работы. В этих работах передаётся вся ваша любовь, тепло ваших сердец и гордость за ваших отцов», – обратился к участникам выставки депутат Госдумы РФ от РТ Илья Вольфсон.

На стендах рядом со сценой в парке «Елмай» появились более 150 рисунков от детей участников СВО из разных районов Татарстана.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#выставка
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