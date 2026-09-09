В парке «Елмай» открылась выставка детских рисунков «Мой папа – герой»

В детском парке «Елмай» в Казани открылась выставка «Мой папа – герой». На стендах представлены рисунки детей участников СВО, где они изображали своих отцов.

«Название «Мой папа – герой» очень символичное, потому что эти слова звучат в сердце каждого ребенка, который принимал участие в выставке. Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие детишки, за ваше участие, за ваши работы. В этих работах передаётся вся ваша любовь, тепло ваших сердец и гордость за ваших отцов», – обратился к участникам выставки депутат Госдумы РФ от РТ Илья Вольфсон.

На стендах рядом со сценой в парке «Елмай» появились более 150 рисунков от детей участников СВО из разных районов Татарстана.