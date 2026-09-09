Эксперты клуба «Волга» обсудили запросы избирателей перед выборами в Госдуму

Эксперты клуба «Волга» сегодня обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития, а также задачи, которые общество ставит перед политическими партиями в рамках предвыборной кампании. Тема заседания – «Общественный запрос и ожидания накануне выборов в Государственную Думу».

Избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции, и этот факт необходимо учитывать, заявил политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов.

«Тема СВО, отношение населения к задачам, которые с ее помощью решает руководство страны, сбросить со счетов нельзя. Все опросы показывают, что консолидация сохраняется. Люди понимают, что надо достичь целей, которые были заявлены в начале СВО и подтверждены неоднократно. При этом есть традиционная повестка, которая не меняется. Человек хочет жить хорошо. Он говорит: «А что у нас с дорогами, со здравоохранением?», – сказал он.

Эксперт отметил, что важный вопрос избирательной кампании, которая проходит в условиях СВО, – легитимности выборов. По его мнению, для легитимности выборов очень важна явка избирателей. «У каждого есть право голосовать за того или иного кандидата, но явка крайне важна. И в этом есть определенный элемент доверия к Президенту России Владимиру Путину. Я бы хотел, чтобы каждый из нас об этом задумался», – подчеркнул он.

Татарстан всегда отличался высокой явкой избирателей на выборах, что объясняется активностью гражданского населения республики, добавил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«СВО имеет огромное политическое значение для избирателей, но нельзя сказать, что этот вопрос стоит на первом месте. На первом месте стоят обычные проблемы и запросы. Люди видят, что ситуация сложная, но при этом страна развивается, и Татарстан хорошо это демонстрирует», – заметил он.

Так, Татарстан по инвестклимату за прошлый год поднялся на одну позицию и занял первое место вместе с Москвой. Кроме того, республика входит в тройку лидеров по социально-экономическому развитию. «Промышленное производство показывает уверенный рост – около 110%. Только за год создано 12 тыс. новых рабочих мест», – констатировал эксперт.

Говоря о федеральной повестке, он упомянул народную программу «Единой России», предложения для которой собирали со всей страны. «Поступило 3 млн предложений в программу. Определены вызовы, которые отвечают на запросы населения», – рассказал гендиректор Центра политического анализа.

В Татарстане четко понимают риски, которые возможны в ходе избирательной кампании, заявил политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«В этом плане на электоральной карте России республика занимает особое место, и этот опыт один из самых ценных региональных опытов, которые мы видим в ходе этой избирательной кампании. В Татарстане есть прагматическое понимание того, что для избирателя важно настоящее, а не фантастическое прошлое или будущее. В Татарстане понимают, что для людей важно апеллировать к собственному опыту, тому, что они видят здесь и сейчас вокруг себя, в своем населенном пункте», – подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.