Кадыров призвал мужчин в Чечне укоротить слишком длинные бороды

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мужчин в республике не превращать длинные бороды и укороченные брюки в модную тенденцию, которой начинает подражать молодежь. Об этом он заявил на совещании с руководителями силовых структур региона, передает ТАСС.

Кадыров обратил внимание на мужчин, которые носят очень длинные бороды, но при этом, по его словам, не посещают коллективную пятничную молитву и мечети, а проводят время на улицах. Глава Чечни считает, что длинные бороды и подвернутые брюки стали для некоторых жителей элементом моды, который перенимает подрастающее поколение.

Он призвал таких мужчин укоротить бороды и носить их в соответствии с религиозными нормами.

Кадыров также высказался о внешнем виде некоторых женщин в республике. По его словам, они стали полностью закрываться покрывалами, перенимая стиль одежды, который глава региона считает нехарактерным для Чечни.

Он призвал женщин одеваться в соответствии с исламскими нормами, но не перенимать арабский стиль. Кадыров добавил, что паранджу в Чечне традиционно не носили.