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Происшествия 9 сентября 2026 17:01

В Казани нашли питбайкера, сбившего коляску с ребенком на площадке ЖК

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В Казани нашли питбайкера, сбившего коляску с ребенком на площадке ЖК
Питбайкер сбил коляску с ребенком
Фото-скриншот: © МВД по РТ

Питбайкера, сбившего коляску с ребенком в Казани, нашли полицейские. Об этом сообщает МВД по РТ.

Напомним, происшествие случилось несколько дней назад на улице Рашида Нежметдинова, на площадке ЖК «Светлая долина». Подросток на питбайке наехал на коляску, в которой находился грудной ребенок, после чего скрылся. Коляска опрокинулась, ребенок выпал. Младенца доставили в медучреждение. Момент происшествия попал на видео.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний молодой человек. Вину он признал. Материалы будут переданы в районную Комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям подростка грозит ответственность по административной статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына.

Кроме того, полицейские установили, что электропитбайк принадлежит матери друга нарушителя. Женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей по административной статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права на это. Электропитбайк помещен на штрафстоянку до уплаты штрафа.

#ребенок пострадал #пострадал младенец #МВД по РТ
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