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Экономика 9 сентября 2026 11:46

Минниханов: при всех сложностях, сохраняем республиканские программы

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Несмотря на сокращение финансирования ряда федеральных программ, республиканские программы в Татарстане будут сохранены в полном объеме. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Кабинета Министров РТ, посвященном основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики.

«Несмотря на все сложности, наши показатели неплохие. При всех сложностях вы видите, что по федеральному бюджету идут очень серьезные сокращения. Мы пока не сокращаем. Мы запланировали все наши республиканские программы. Но все это будет, если мы будем очень эффективно работать», – заявил Минниханов.

Он также отметил, что ситуация с экономикой республики также будет зависеть от макроэкономической и геополитической ситуации и все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

#Рустам Минниханов #Татарстан #республиканские программы
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