Депутаты Госдумы предложили запретить отказы по кредитам из-за инвалидности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы предложили запретить банкам отказывать гражданам в потребительских кредитах исключительно из-за инвалидности. Соответствующий законопроект вносят на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно пояснительной записке, инвалидность или конкретная группа инвалидности не смогут быть самостоятельным и единственным основанием для отказа в заключении договора потребительского кредита.

Законопроект также запрещает кредитным и страховым организациям включать в правила предоставления займов и связанных с ними страховых услуг положения, которые дискриминируют людей по признаку инвалидности.

При этом инициатива не ограничивает право кредиторов оценивать платежеспособность заемщиков и связанные с выдачей кредита риски. Банки по-прежнему смогут учитывать размер и стабильность дохода клиента, его кредитную историю, долговую нагрузку, наличие обеспечения, достоверность предоставленных сведений и другие объективные обстоятельства, влияющие на решение о выдаче кредита.

Авторы законопроекта рассчитывают, что изменения закрепят равный доступ людей с инвалидностью к потребительскому кредитованию и исключат формальные ограничения, связанные исключительно с наличием инвалидности или ее группой. Кроме того, инициатива должна установить единый обязательный подход для кредитных и страховых организаций.

При этом финансовые организации сохранят право индивидуально оценивать объективные кредитные и страховые риски заемщика, отмечают депутаты.