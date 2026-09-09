news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 сентября 2026 20:00

Депутаты Госдумы предложили запретить отказы по кредитам из-за инвалидности

Читайте нас в
Депутаты Госдумы предложили запретить отказы по кредитам из-за инвалидности
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы предложили запретить банкам отказывать гражданам в потребительских кредитах исключительно из-за инвалидности. Соответствующий законопроект вносят на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно пояснительной записке, инвалидность или конкретная группа инвалидности не смогут быть самостоятельным и единственным основанием для отказа в заключении договора потребительского кредита.

Законопроект также запрещает кредитным и страховым организациям включать в правила предоставления займов и связанных с ними страховых услуг положения, которые дискриминируют людей по признаку инвалидности.

При этом инициатива не ограничивает право кредиторов оценивать платежеспособность заемщиков и связанные с выдачей кредита риски. Банки по-прежнему смогут учитывать размер и стабильность дохода клиента, его кредитную историю, долговую нагрузку, наличие обеспечения, достоверность предоставленных сведений и другие объективные обстоятельства, влияющие на решение о выдаче кредита.

Авторы законопроекта рассчитывают, что изменения закрепят равный доступ людей с инвалидностью к потребительскому кредитованию и исключат формальные ограничения, связанные исключительно с наличием инвалидности или ее группой. Кроме того, инициатива должна установить единый обязательный подход для кредитных и страховых организаций.

При этом финансовые организации сохранят право индивидуально оценивать объективные кредитные и страховые риски заемщика, отмечают депутаты.

#кредиты #инвалидность
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

9 сентября 2026
Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

9 сентября 2026
Новости партнеров