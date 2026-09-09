Более 30 тысяч татарстанцев приняли участие в марафоне «Сила России»
В Казани подвели итоги пятого Всероссийского спортивного марафона «Сила России», который проходил в Татарстане с 6 апреля по 2 сентября. Встреча состоялась в Центре уникального мастерства.
Участниками марафона в республике стали более 30 тысяч человек, проведено свыше сотни спортивных мероприятий с участием 92 партнерских некоммерческих организаций, сообщила координатор проекта в РТ, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.
На встрече присутствовали директор КСК «КАИ Олимп» Ринат Юсупов, представители АНО «Сообщество мам Татарстана» Мзия Саввиди и Лилия Рябова, председатель Студенческой федерации парусного спорта и туризма РТ Вячеслав Егоров, руководитель Казанского реготделения Федерации спортивных прыжков через резинку «Родной спорт» Алена Захарова, сопредседатель регсовета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк.
Марафон, инициированный сторонниками партии, направлен на популяризацию здорового образа жизни через бесплатные тренировки с известными спортсменами. За четыре предыдущих сезона по всей стране участниками проекта стали более 1,3 млн человек, состоялось 27 тысяч мероприятий.
«"Сила России" – это мероприятие, которое снимает барьеры для участия всех категорий граждан, детей с инвалидностью. Мы провели неделю спорта с участием ветеранов специальной военной операции и их семей. Были недели национальных видов спорта, семейного спорта, шахматного и инклюзивного спорта», – перечислила Ольга Павлова.
Нововведением сезона стала геймификация на платформе мойфитнес.рф. Участники получали «баллы здоровья» за физическую активность – шаги, тренировки, участие в соревнованиях – и обменивали их на призы от партнеров, в том числе карточки с автографами олимпийских чемпионов.
Сезон открылся массовой акцией «10 000 шагов к жизни» в Горкинско-Ометьевском лесу, приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Более 150 представителей старшего поколения сделали зарядку и освоили секреты скандинавской ходьбы.
Большая работа велась с обществами инвалидов. В Альметьевске прошел республиканский турнир по голболу среди незрячих с участием команд из пяти районов. В Елабуге состоялись соревнования по шашкам, шахматам и домино среди инвалидов по зрению – 24 команды. В Казани в бассейне ФОК «Чемпион» прошли заплывы среди незрячих и слабовидящих спортсменов.
Спортивная программа переплелась с военно-патриотической тематикой. Одним из ключевых событий стал военно-спортивный форум «Кубок Победы» с участием детских команд из ЛНР и Луганского кадетского корпуса. Участники состязались в эстафете, силовом многоборье и сборке автомата.
На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел шахматный турнир для ветеранов СВО, членов их семей и молодежи. Почетным гостем по видеосвязи стал гроссмейстер Сергей Карякин. Также в Казани организовали эстафету с элементами военной подготовки – разбор автомата, управление дронами, перенос груза. Победителем стал отряд спецназа Росгвардии «Барс».
Партнеры сторонников также активно включились в проект. Казанское реготделение Федерации спортивных прыжков через резинку провело соревнования для 88 детей из 22 дошкольных учреждений. Руководитель отделения Алена Захарова отметила, что прыжки через резинку развивают мышцы и выносливость, а занятия сопровождают логопеды. В следующем году федерация планирует работать с детьми с ОВЗ и тяжелыми нарушениями речи.
На стадионе КСК «КАИ Олимп» состоялся футбольный праздник, собравший более 200 детей и родителей. Директор комплекса Ринат Юсупов подчеркнул, что игровой формат наиболее интересен детям, и в следующем году запланирован четвертый фестиваль.
Представитель «Сообщества мам Татарстана» Лилия Рябова рассказала о мастер-классе по безопасности на воде для матерей и детей. Также сообщество развивает проект «Лига Героев» для сплочения команд и преодоления себя.
Студенческая федерация парусного спорта и туризма РТ организовала катание на катерах для детей-сирот. Руководитель федерации Вячеслав Егоров сообщил, что в этом году к работе по спасению на воде впервые привлекли ветеранов СВО – после обучения они обеспечивали безопасность на соревнованиях.
Сопредседатель регсовета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк отметила, что марафон прошел во всех районах Татарстана – от небольших стартов до крупных событий, раскрывающих спортивный потенциал детей и взрослых.
«Сила России» – это люди, которые выбирают движение и жизнь. Сегодня реализация марафона в Татарстане демонстрирует высочайшую эффективность. Республика стала той площадкой, которая объединяет спорт, патриотическое воспитание, социальную поддержку участников специальной военной операции, людей с ОВЗ», – резюмировала Ольга Павлова.