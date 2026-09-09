Более 30 тысяч татарстанцев приняли участие в марафоне «Сила России»

фото: официальный портал "Единой России"

В Казани подвели итоги пятого Всероссийского спортивного марафона «Сила России», который проходил в Татарстане с 6 апреля по 2 сентября. Встреча состоялась в Центре уникального мастерства.

Участниками марафона в республике стали более 30 тысяч человек, проведено свыше сотни спортивных мероприятий с участием 92 партнерских некоммерческих организаций, сообщила координатор проекта в РТ, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

На встрече присутствовали директор КСК «КАИ Олимп» Ринат Юсупов, представители АНО «Сообщество мам Татарстана» Мзия Саввиди и Лилия Рябова, председатель Студенческой федерации парусного спорта и туризма РТ Вячеслав Егоров, руководитель Казанского реготделения Федерации спортивных прыжков через резинку «Родной спорт» Алена Захарова, сопредседатель регсовета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк.

фото: официальный портал "Единой России"

Марафон, инициированный сторонниками партии, направлен на популяризацию здорового образа жизни через бесплатные тренировки с известными спортсменами. За четыре предыдущих сезона по всей стране участниками проекта стали более 1,3 млн человек, состоялось 27 тысяч мероприятий.

«"Сила России" – это мероприятие, которое снимает барьеры для участия всех категорий граждан, детей с инвалидностью. Мы провели неделю спорта с участием ветеранов специальной военной операции и их семей. Были недели национальных видов спорта, семейного спорта, шахматного и инклюзивного спорта», – перечислила Ольга Павлова.

фото: официальный портал "Единой России"

Нововведением сезона стала геймификация на платформе мойфитнес.рф. Участники получали «баллы здоровья» за физическую активность – шаги, тренировки, участие в соревнованиях – и обменивали их на призы от партнеров, в том числе карточки с автографами олимпийских чемпионов.

Сезон открылся массовой акцией «10 000 шагов к жизни» в Горкинско-Ометьевском лесу, приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Более 150 представителей старшего поколения сделали зарядку и освоили секреты скандинавской ходьбы.

Большая работа велась с обществами инвалидов. В Альметьевске прошел республиканский турнир по голболу среди незрячих с участием команд из пяти районов. В Елабуге состоялись соревнования по шашкам, шахматам и домино среди инвалидов по зрению – 24 команды. В Казани в бассейне ФОК «Чемпион» прошли заплывы среди незрячих и слабовидящих спортсменов.

фото: официальный портал "Единой России"

Спортивная программа переплелась с военно-патриотической тематикой. Одним из ключевых событий стал военно-спортивный форум «Кубок Победы» с участием детских команд из ЛНР и Луганского кадетского корпуса. Участники состязались в эстафете, силовом многоборье и сборке автомата.

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» прошел шахматный турнир для ветеранов СВО, членов их семей и молодежи. Почетным гостем по видеосвязи стал гроссмейстер Сергей Карякин. Также в Казани организовали эстафету с элементами военной подготовки – разбор автомата, управление дронами, перенос груза. Победителем стал отряд спецназа Росгвардии «Барс».

Партнеры сторонников также активно включились в проект. Казанское реготделение Федерации спортивных прыжков через резинку провело соревнования для 88 детей из 22 дошкольных учреждений. Руководитель отделения Алена Захарова отметила, что прыжки через резинку развивают мышцы и выносливость, а занятия сопровождают логопеды. В следующем году федерация планирует работать с детьми с ОВЗ и тяжелыми нарушениями речи.

На стадионе КСК «КАИ Олимп» состоялся футбольный праздник, собравший более 200 детей и родителей. Директор комплекса Ринат Юсупов подчеркнул, что игровой формат наиболее интересен детям, и в следующем году запланирован четвертый фестиваль.

фото: официальный портал "Единой России"

Представитель «Сообщества мам Татарстана» Лилия Рябова рассказала о мастер-классе по безопасности на воде для матерей и детей. Также сообщество развивает проект «Лига Героев» для сплочения команд и преодоления себя.

Студенческая федерация парусного спорта и туризма РТ организовала катание на катерах для детей-сирот. Руководитель федерации Вячеслав Егоров сообщил, что в этом году к работе по спасению на воде впервые привлекли ветеранов СВО – после обучения они обеспечивали безопасность на соревнованиях.

Сопредседатель регсовета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк отметила, что марафон прошел во всех районах Татарстана – от небольших стартов до крупных событий, раскрывающих спортивный потенциал детей и взрослых.

«Сила России» – это люди, которые выбирают движение и жизнь. Сегодня реализация марафона в Татарстане демонстрирует высочайшую эффективность. Республика стала той площадкой, которая объединяет спорт, патриотическое воспитание, социальную поддержку участников специальной военной операции, людей с ОВЗ», – резюмировала Ольга Павлова.