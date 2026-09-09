Передачу полномочий по градостроительству предложили отсрочить для Казани

Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и госвласти Татарстана для Казани предложено перенести до 1 января 2028 года. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет РТ депутаты Ринат Гайзатуллин и Андрей Егоров. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Принимая во внимание важность и значимость для Казани планируемых к передаче на региональный уровень полномочий для обеспечения своевременной реализации плана по вводу объектов жилой застройки на территории Татарстана, значительный объем которого приходится на Казань, законопроектом предлагается отсрочить перераспределение полномочий», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По республиканскому законодательству полномочия в области градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселений и районов РТ и органами государственной власти РТ. Для городских округов это положение в отношении Казани должно вступить в силу с 1 января 2027 года.

При этом количество обращений по градостроительным вопросам в Казани значительно превышает их число в отдельных районах республики.