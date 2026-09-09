news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 9 сентября 2026 17:53

Передачу полномочий по градостроительству предложили отсрочить для Казани

Читайте нас в

Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и госвласти Татарстана для Казани предложено перенести до 1 января 2028 года. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет РТ депутаты Ринат Гайзатуллин и Андрей Егоров. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Принимая во внимание важность и значимость для Казани планируемых к передаче на региональный уровень полномочий для обеспечения своевременной реализации плана по вводу объектов жилой застройки на территории Татарстана, значительный объем которого приходится на Казань, законопроектом предлагается отсрочить перераспределение полномочий», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По республиканскому законодательству полномочия в области градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления поселений и районов РТ и органами государственной власти РТ. Для городских округов это положение в отношении Казани должно вступить в силу с 1 января 2027 года.

При этом количество обращений по градостроительным вопросам в Казани значительно превышает их число в отдельных районах республики.

#законопроект
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни

9 сентября 2026

Путин подписал указ о ежегодном проведении форума «Малая родина – сила России»

9 сентября 2026
Новости партнеров