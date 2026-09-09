В РТ начинается народное голосование за кандидатов рейтинга «Татары года – 2026»

В Татарстане завтра, 10 сентября, начинается народное голосование за кандидатов ежегодного рейтинга «Татары года – 2026». Оно пройдёт на сайте «Миллиард.Татар» и в соцсетях проекта, сообщил на пресс-конференции «Татар-информа» автор проекта, главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

Участники соревнуются в 21 номинации, среди которых «Медиапроект года», «Лучший спектакль года», «Песня года», «Учитель года», «Самый активный татарин, живущий за пределами РТ» и даже «Неудача года».

На первом этапе участников оценивают эксперты. В каждой номинации работают более 20 экспертов. Они заполняют анкеты и выставляют оценки от 1 до 10 баллов. Десять номинантов, набравших наибольшее количество баллов, проходят на этап народного голосования.

Голосование начнётся с номинации «Песня года». В остальных номинациях оно будет проходить поочерёдно до ноября. Финальное голосование состоится с 12 по 20 ноября, а торжественная церемония награждения — 2 декабря.

«Идея рейтинга родилась из самой сути проекта «Миллиард.татар». Мы стараемся открывать новые имена и сказать спасибо тем, кто посвятил жизнь популяризации татарской культуры», – подытожил Минвалеев.