В Альметьевске в День нефтяника провели арт-биеннале «Будущее в каждом шаге»

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В Альметьевске в День нефтяника, который в этом году отпраздновали 5 сентября, прошла арт-биеннале «Будущее в каждом шаге» на улице Гагарина, сообщает газета «Нефтяные вести».

Для нее современные художники из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска и Бавлов создали восемь арт-объектов. Работы были посвящены истории региона, культурному наследию Татарстана, экологической тематике и развитию города.

Один из объектов — «Форма жизни», который представлял композицию со стеклянными сферами, внутри которых находились растения, выращенные участниками проекта «Школьные биолаборатории». Инсталляция была посвящена теме сохранения природной среды.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Объект «Память» рассказал об истории нефтяной отрасли через изображения работников и знаковых событий. Инсталляция «ДНК города» с помощью трансформируемой конструкции показывала изменения Альметьевска от первых жилых домов до современных районов, дорог, парков и общественных пространств.

Отдельная экспозиция была представлена в рамках проекта «Открытые мастерские», организованного «Татнефтью» совместно с бюро «НОВЬ». В ней собрали работы участников исследовательского проекта «ДПИ татар. Местное переосмысление». Авторы изучили традиционные техники декоративно-прикладного искусства и использовали их при создании современных произведений.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Для жителей и гостей города также работали творческие мастерские. Участники могли попробовать себя в разных направлениях, от мозаики и ботаники до ремесленных техник.

Праздничная программа продолжилась в сквере «Каракуз». Здесь выступили уличные артисты из Казани, а театр «Легкие крылья» представил несколько спектаклей, в том числе постановку «Тукай», посвященную жизни татарского поэта Габдуллы Тукая.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Завершился День нефтяника концертами на центральном стадионе и площади Ленина, которые собрали тысячи зрителей.