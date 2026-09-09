В Альметьевске в День нефтяника провели арт-биеннале «Будущее в каждом шаге»
В Альметьевске в День нефтяника, который в этом году отпраздновали 5 сентября, прошла арт-биеннале «Будущее в каждом шаге» на улице Гагарина, сообщает газета «Нефтяные вести».
Для нее современные художники из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска и Бавлов создали восемь арт-объектов. Работы были посвящены истории региона, культурному наследию Татарстана, экологической тематике и развитию города.
Один из объектов — «Форма жизни», который представлял композицию со стеклянными сферами, внутри которых находились растения, выращенные участниками проекта «Школьные биолаборатории». Инсталляция была посвящена теме сохранения природной среды.
Объект «Память» рассказал об истории нефтяной отрасли через изображения работников и знаковых событий. Инсталляция «ДНК города» с помощью трансформируемой конструкции показывала изменения Альметьевска от первых жилых домов до современных районов, дорог, парков и общественных пространств.
Отдельная экспозиция была представлена в рамках проекта «Открытые мастерские», организованного «Татнефтью» совместно с бюро «НОВЬ». В ней собрали работы участников исследовательского проекта «ДПИ татар. Местное переосмысление». Авторы изучили традиционные техники декоративно-прикладного искусства и использовали их при создании современных произведений.
Для жителей и гостей города также работали творческие мастерские. Участники могли попробовать себя в разных направлениях, от мозаики и ботаники до ремесленных техник.
Праздничная программа продолжилась в сквере «Каракуз». Здесь выступили уличные артисты из Казани, а театр «Легкие крылья» представил несколько спектаклей, в том числе постановку «Тукай», посвященную жизни татарского поэта Габдуллы Тукая.
Завершился День нефтяника концертами на центральном стадионе и площади Ленина, которые собрали тысячи зрителей.