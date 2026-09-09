Победители и альянс с Лондоном и Шарм-эль-Шейхом: итоги «Алтын минбара – 2026»

В Казани завершился XXII Международный казанский кинофестиваль «Алтын минбар». Торжественная церемония закрытия прошла в театре Камала, где был оглашен список победителей. Об итогах фестиваля и его возможных переменах в будущем – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто получил главные призы

Фестиваль кино «Алтын минбар» подошел к концу. Традиционный осенний праздник кинематографа запомнился не только насыщенной программой показов, но и несколькими сюрпризами, которые могут привести к большим переменам уже в будущем году.

«Для того, чтобы понять, успешно ли прошел фестиваль, нужно посмотреть, кто сегодня получит призы», – рассказала журналистам накануне церемонии исполнительный директор «Алтын минбара» Миляуша Айтуганова.

Главное событие всего кинофестиваля – конкурсная программа. В этом году состав жюри, который возглавил иранский режиссер Маджид Маджиди, автор некогда резонансного байопика о пророке Мухаммаде и авторитет для многих киноделов Востока, вручил главный приз картине «Земля ангелов» (режиссер Бабак Хаджепаша). Она также получила призы за лучшую операторскую работу (Алиреза Баразаде) и лучшую женскую роль в полнометражном игровом фильме (Сулаф Фавахерджи, Сирия).

Иранский режиссер Маджид Маджиди, автор некогда резонансного байопика о пророке Мухаммаде и авторитет для многих киноделов Востока, вручил главный приз картине «Земля ангелов» (режиссер Бабак Хаджепаша) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Награду за лучшую режиссерскую работу получил автор фильма «Речной камень» («Риверстоун») Лалит Ратнаяке из Шри-Ланки. Лучшим сценарием основного полнометражного конкурса жюри признало работу Очилбека Хамидова и Сарвара Каримова к узбекистанскому фильму «Фард».

Лучшим актером был признан артист Приянтэ Сирикумар за роль в фильме «Речной камень». Призы за «Лучший анимационный фильм» и «Лучший короткометражный фильм» достались соответственно картинам «БУЛГАКОВЪ» (режиссер Станислав Соколов, Россия) и «Та, что играет» (режиссер Шобита Такур, Индия). Награду за «Лучший документальный фильм» в этом году разделили две картины: «112» (Того) и «Земля предков» (Иран).

«В этом году были достаточно хорошие картины. Очень важно, что эти фильмы представляли Азию», – рассказал журналистам Маджид Маджиди.

Обладателями первой звукорежиссерской премии «Алтын минбара» стали сам Пукутти и его коллега Виджай Кумар – награду им принес фильм «Овечья шерсть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальный конкурс и новые музыкальные номинации

Национальный конкурс традиционно объединяет фильмы, снятые в Татарстане или про Татарстан. В этом году в нем принимали участие 15 картин. Победителей в данном конкурсе определили по трем номинациям: «Лучший национальный документальный фильм», «Лучший национальный фильм для детей» и «Лучший национальный фильм».

Главный приз национального конкурса получила картина председателя Союза кинематографистов Татарстана Ильдара Ягафарова «Алифба», посвященная авторам татарской азбуки.

В двух других номинациях победили короткометражный фильм Виктора Коженкова «Путник», снятый в жанре кинонаблюдения, и анимационный проект Марии Дубровиной «Моабитская тетрадь».

Новинкой фестиваля в этом году стали призы за лучшую работу звукорежиссера и лучшее музыкальное решение фильма. Их учредили по предложению прошлогоднего председателя жюри – индийского звукорежиссера Ресула Пукутти, получившего «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб».

Обладателями первой звукорежиссерской премии «Алтын минбара» стали сам Пукутти и его коллега Виджай Кумар – награду им принес фильм «Овечья шерсть». Приз за лучшее музыкальное решение получил Александр Кузин, работавший над картиной «Еще одно рождение».

Приз Раиса РТ, президента фестиваля и другие специальные призы

Неизменная традиция кинофестиваля – целая россыпь специальных призов. Первый из них – приз Раиса Республики Татарстан, который вручается «За гуманизм в киноискусстве». Ее присудили картине «Еще одно рождение» режиссера Изабель Каландар из Таджикистана. Фильм также получил приз «Специальное упоминание жюри».

Ежегодно на фестивале киноведы вручают две награды: специальный приз и диплом. Приз киноведов, с формулировкой «За новаторский анимационный дизайн и постановку глобальных проблем лаконичным языком мультипликации», получила индийская картина «Овечья шерсть» (режиссер Суреш Ерият). Диплом «За оригинальное освещение вклада Республики Татарстан в восстановление новых российских территорий, гуманизм и внимание к деталям» вручили Алексею Барыкину за картину «Голоса из колыбели».

В этом году, помимо музыкальных премий, был учреждена еще одна награда – специальный приз президента кинофестиваля «За духовность в киноискусстве». Им был отмечен фильм открытия фестиваля «Учитель» Рамиля Тухватуллина и Илхома Мухаммадиброхимова (копродукция Россия-Узбекистан).

Диплом за вклад в развитие татарстанского кинематографа получил Игорь Сиденко.

Среди прочих специальных призов:

Приз группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» – «Переговорщик «Операция Дамаск» ( Станислав Сапачев );

); Приз мэра Казани – «Мон» ( Софья Чигирова );

); Приз Всемирного конгресса татар – «Ильхам Шакиров. Великий народный певец» ( Радиф Кашапов );

); Приз NETPAC (Сеть продвижения азиатского кино) и специальное упоминание жюри NETPAC: «Еще одно рождение» (Изабель Каландар) и «Мон» (Софья Чигирова);

Приз «За веру в искусство кино» имени Зуфара Бухараева – «Первый обряд» (Аделя Рахимова).

Итоги кинолаборатории в Болгаре

В рамках фестиваля на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника прошла кинолаборатория, в которой приняли участие представители России, Ирана, Турции и Сирии. Среди участников – Карина Серазетдинова (Татарстан), Наталья Ерошкина (ВГИК, Москва), Надежда Наставникова (Пермский край), Ахмад Хедайрян (Иран), Салих Ортачай (Турция) и Мохаммад Ваджеер Ибрагим (Сирия).

Из большого числа претендентов были выбраны шесть команд, у которых был всего один день на то, чтобы создать короткий метр, используя уникальный исторический контекст.

На церемонии закрытия фестиваля каждый участник получил диплом о прохождении кинолаборатории, а генеральный продюсер проекта «Кино за 7 дней» Станислав Ершов назвал имена победителей: Мохаммад Ваджеер Ибрагим и Надежда Наставникова (вместе с режиссером Елизаветой Павленко).

«Казань стала центром притяжения для кинематографистов Африки и арабского мира, а теперь и Западной Европы»

В этом году фестиваль «Алтын минбар» преодолел отметку в тысячу заявок, и принял на своих площадках 146 картин. Всего фильмы увидели свыше 10 тысяч зрителей. Но несколько лет назад фестиваль стал больше, чем площадкой для кинопоказов. Как отмечала Миляуша Айтуганова на открытии фестиваля, важное место занимает и деловая программа.

В заключительный день «Алтын минбара» произошло, возможно, главное событие фестиваля – представители киносмотров Шарм-эль-Шейха, Лондона (SIFFA) и Казани подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметила Миляуша Айтуганова, документ предусматривает создание открытой ассоциации фестивалей, к которой в дальнейшем смогут присоединиться и другие участники.

«Во что это выльется [сотрудничество], пока рано говорить, но многие фестивали концентрируются вокруг казанского кинофестиваля, и Казань стала центром притяжения для кинематографистов Африки и арабского мира, а теперь и Западной Европы», – заявила Айтуганова.

Также были подписаны соглашения с фестивалем кино в Омане и киноассоциацией в Малайзии.

Во что выльется данное сотрудничество, говорить действительно рано – соглашение только подписано. Однако подписант со стороны Великобритании, президент фестиваля SIFFA и член жюри «Алтын минбар – 2026» Любовь Балагова-Кандур уже пригласила узбекско-российскую картину «Учитель» в Лондон, а три картины из документального конкурса («112», «Земля предков» и «Дежавю») смогут попасть на ее фестиваль напрямую, минуя отборочный этап.

По мнению Балаговы-Кандур, другой стороной сотрудничества может стать то, что уже в будущем году программу «Алтын минбара» пополнят не только картины из мусульманских стран, но и британский кинематограф.