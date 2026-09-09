Путин подписал указ о ежегодном проведении форума «Малая родина – сила России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Для подготовки и проведения форума и премии будет создан организационный комитет. Его возглавит первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России Ирина Гусева назвала подписание указа новым этапом для муниципального сообщества. По ее словам, решение свидетельствует о признании роли местного самоуправления в развитии страны.

«Это значит, что труд 4,5 млн муниципальных служащих, которые каждый день вносят вклад в развитие своей малой родины, работают рядом с людьми и ради людей, получает не просто признание – он становится частью государственной повестки. Для ВАРМСУ как организатора это не только высокая честь, но и большая ответственность. Форум и Премия – уникальные площадки, где лучшие муниципальные практики получают широкое признание, а решения, рожденные "на земле", становятся основой для масштабных изменений», – отметила Ирина Гусева.

В 2026 году в финале III Всероссийской муниципальной премии «Служение» победил проект из Казани «Казань. Единство в многообразии» в номинации «Единство народов России – сила страны». Еще один проект из Татарстана – «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО» – занял второе место в своей номинации.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии в этом году прошла в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Премия «Служение» проводится по поручению Владимира Путина и присваивается представителям муниципального сообщества, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России.