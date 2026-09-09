Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple представила новые смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства выпустят в четырех цветах: серебристом, черном, а также новых светло-голубом и темно-вишневом, сообщает «Коммерсантъ».

Смартфоны получили новый процессор A20 Pro с шестью ядрами. Два из них относятся к высокопроизводительным «супер-ядрам», еще четыре – к энергоэффективным.

В iPhone 18 Pro и 18 Pro Max также установили улучшенные аккумуляторы. Заявленное время автономной работы достигает 30 часов. Зарядить смартфон с нуля до 50% можно будет за 15 минут.

Обе модели получили камеры разрешением 48 Мп.

На презентации Apple также анонсировала изменения голосового помощника Siri в операционной системе iOS 27. Компания заявила, что Siri станет полноценным ИИ-ассистентом. Среди поддерживаемых языков будут английский, французский, испанский, португальский, японский и корейский. В Евросоюзе и Китае новая функция будет недоступна.

В США iPhone 18 Pro с накопителем на 256 ГБ будет стоить $1 199. iPhone 18 Pro Max с таким же объемом памяти оценили в $1 299.

Презентация стала первым крупным мероприятием Apple после смены руководства компании. 1 сентября пост главы Apple занял Джон Тернус, сменив Тима Кука. Кук руководил компанией в течение 15 лет.