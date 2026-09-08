Владимир Леонов: «Игры кочевников пройдут не только в самой Казани»

На прошлой неделе в «Татар-информе» прошло награждение лучших по итогам «Спортрейтинга» по версии «ТИ-Спорта». Одним из победителей стал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. А потом главный спортивный чиновник республики рассказал об инфраструктуре, победах татарстанских спортсменов, предстоящих стартах. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

О победе в «Спортрейтинге» по версии «ТИ-Спорта»: «Я знаю, что есть востребованность»

Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал «Татар-информу» массу интересного в ходе церемонии награждения Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». Напомним, он стал победителем в личном зачете исследования. А чемпионом командного зачета был признан хоккейный клуб «Ак Барс». Награду от имени клуба принял исполнительный директор «барсов» Мансур Усманов. Далее по тексту – прямая речь Леонова.

– Для медиа важен трафик, важна обратная реакция. Я знаю не понаслышке, что есть востребованность в этом проекте. Он бы так долго не существовал. Мы нигде, никогда и ничего не накручиваем. И приятно, что наше Министерство спорта Республики Татарстан находится в авангарде. Я сейчас говорю не про себя, а в целом про нашу активность в медиа. Вы знаете, что все наши клубы, спортсмены и тренеры с настроем: «Открыты к журналистам». Мы максимально стараемся вас информировать, что происходит и в спорте, и около спорта. Я считаю, у нас отличный тандем.

«Татмедиа» и «Татар-информ» – это наши партнеры. Этот зал – площадка для проведения различных брифингов, пресс-конференций. И сегодня у нас тут практически аншлаг. Огромное спасибо за оценку и признание, всем здоровья, двигайтесь вперед! Спорта всем каждый день, ура!

«Эти дни ознаменованы открытием одних из лучших объектов, сделанных по международным стандартам» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Об инфраструктуре

– Вы знаете, насколько актуален спорт в нашем прекрасном крае, нашей спортивной столице – Казани. Сегодня спорт – это больше, чем просто слово. Это главная активность. Вы видите, на каком уровне мы сегодня находимся – не только на российском, но и на международном. Эти дни ознаменованы открытием одних из лучших объектов, сделанных по международным стандартам. Буквально с утра мы открыли еще один – Центр регби. На днях откроем несколько ледовых арен и футбольных манежей. Открыли также Центр фигурного катания.

Мы каждый год прирастаем инфраструктурой, но за ней рядом остается вовлеченность наших жителей в спорт. Вы знаете, что мы сегодня одни из лидеров в стране по количеству занимающихся спортом жителей. Мы охватываем все категории граждан – начиная от самых юных, заканчивая серебряным возрастом.

В целом мы видим, что благодаря этой базе, которую закладывают наши руководители, в спорт приходит все больше и больше людей разных поколений и возрастных групп.

«Мы много уделяем времени не только профессиональному, но и массовому спорту» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши клубы – бренды Татарстана»

– Каждый наш клуб – это бренды. Благодаря «Ак Барсу», «Рубину», «Зениту», «КАМАЗ-мастеру» и многим другим клубам есть четкий ассоциативный ряд, четкое отождествление с тем, что Республика Татарстан – это спортивный регион.

Мы много уделяем времени не только профессиональному, но и массовому спорту. Вы знаете, что мы практически каждый месяц проводим массовые старты по всем цикличным видам спорта: бег, лыжи, плавание, триатлон, велосипед.

Ежегодно проводим более 10 чемпионатов России. Практически каждый месяц в Татарстан приезжают лучшие спортсмены со всей страны. Вы видите, что при открытии международных «окон» наши спортсмены тоже привозят медали. Недавно в Париже закончился чемпионат Европы по водным видам спорта. Все, кто туда ездил, привезли медали, а некоторые не по одной.

Недавно, как вы знаете, в Загребе завершился и чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Два наших воспитанника из Казани из Зеленодольска завоевали россыпь медалей. И дальше – больше. Поверьте мне. У нас очень классные юниоры. Классное подрастающее поколение.

«Хочу огромное спасибо сказать нашему профессиональному спортивному журналистскому сообществу. Вы очень компетентно всегда отражаете наши победы» Фото: © Султан Искахов / «Татар-информ»

Спасибо журналистам

– Еще раз возвращаюсь к началу разговора – это все благодаря политике, которая проводится у нас в Татарстане. Начиная от самого высокого уровня, заканчивая теми людьми, кто это освещает и пишет. Я, пользуясь случаем, хочу огромное спасибо сказать нашему профессиональному спортивному журналистскому сообществу. Вы очень компетентно всегда отражаете наши победы. Где-то, конечно, журите за поражения. Но без поражений не бывает побед. Всегда ты на пьедестале находиться не можешь, бывают спады. Но задача перед нами всегда стоит быть номером один – чемпионами – либо быть рядом.

Для этого у нас всё есть. Важно, что присутствует общий настрой. Важно, что мы работаем все вместе в медийном пространстве. И сегодня Татарстан и Казань очень ярко горят на этой спортивной карте международного сообщества. Я всех нас поздравляю.

«У нас есть всё для проведения водного чемпионата Европы» Фото: © «Татар-информ»

Примет ли Казань водный чемпионат Европы в 2028 году?

– Мы всегда ждем этого периода – конец августа, День республики и города. И все тайны стараемся открыть. Это и Всемирные игры кочевников. Там будут соревнования в 43 видах спорта. Постараемся сделать побольше локаций – это будет не только Казань. Мы сейчас думаем о географии – хотим задействовать исторические части Татарстана. Этот турнир будет не только про спорт, но и про культуру, взаимодействие, про межкультурные связи. Нам есть чем гордиться, есть что показать. Из этого мы хотим сделать спортивно-культурный праздник, чтобы спортсмены, тренеры и зрители, которые приедут, смогли подчеркнуть не только спортивную составляющую, но и туристическую составляющую нашей республики.

Второе – в октябре мы ожидаем визит президента European Aquatics в Россию. И вы знаете, что на 2028 год в календаре у нас стоит большой турнир – объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта. Все виды водоплавающих, кроме водного поло. Оно проводится отдельно. Надо сказать, что у нас есть всё для проведения водного чемпионата Европы, но надо понимать, насколько европейские страны готовы приехать в 2028 году в Россию и Татарстан. Это было бы для нас большим событием. Мы соскучились по титульным спортивным событиям.

«На Всемирных играх кочевников будут соревнования в 43 видах спорта» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Какие крупные турниры еще ждут столицу Татарстана?

– Вы прекрасно помните, что мы впервые провели Игры БРИКС, «Игры будущего». Это были проекты, которым мы дали дорогу в жизнь. А есть часть турниров, которые уже давно являются статусными. Тем более все мы прекрасно помним, что до 2020 года мы провели все возможное и невозможное. Сегодня мы тепло вспоминаем водный чемпионат мира, Универсиаду. Конечно, мы по этим стартам соскучились и хотим эту повестку вернуть в республику. Сегодня Казань обладает всеми возможностями для проведения любого уровня мультиспортивного события.

Напомню, что в конце сентября мы договорились, что проведем матч сборной России по футболу. К нам в гости приедет Иран – мы проведет этот матч на «Ак Барс Арене». Сегодня мы тоже находимся в стадии подготовки. Это будет хорошая, интересная медийная программа. Мы отрабатываем этот вопрос вместе с партнерами из РФС.

Мы всегда находимся в поиске каких-то больших мероприятий. Сейчас время непростое, переговорные позиции не такие, какие были раньше. Но мы стараемся. И повторюсь: Казань и Татарстан, благодаря работе всей структуры, звучный регион, куда всем интересно приезжать.

«У нас хорошие результаты по соревнованиям. Очень много чемпионов России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О планах на 2027 год

– У нас в планах на следующий год проведение нескольких чемпионатов России. Практически вся водная часть пройдет в Казани. У нас и данные отличные, и объект один из лучших в стране. Как вы знаете, по велоспорту мы два года подряд проводили чемпионат страны на два города – в Иннополисе и Казани. Мы сейчас в переговорной позиции по проведению чемпионата России по легкой атлетике. Федерация сейчас думает, чтобы вернуть турнир в Казань.

У нас хорошие результаты по соревнованиям. Очень много чемпионов России. Недавно закончился чемпионат России по стендовой стрельбе – у наших спортсменов три золотые медали. Очень хорошие ребята растут. В приоритете у нас и водные виды спорта. Отличные результаты и по хоккею, и по футболу на юниорском уровне. По индивидуальным видам спорта мы много где продвинулись, в том числе и по легкой атлетике. Сейчас начнется зимний сезон – у нас и лыжники, и фигуристы прекрасные. Это такой нарастающий эффект, и мы не хотим останавливаться. Всегда говорим: «Мы хотим только вперед! Только алга!» Здесь нам никто не даст расслабиться, у нас такая ментальность. Поэтому каждый раз что-то придумаем либо сделаем что-то, что нас продвинет вперед.