Стелу с макетом метеорита «Каинсаз» открыли в Татарстане

Стелу с полноразмерным макетом метеорита «Каинсаз» открыли сегодня в Муслюмовском районе Татарстана. Открытие приурочено к 90-летию падения небесного тела, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мы возвращаем нашей республике и всей мировой науке уникальную страницу истории, связывающую землю Татарстана с бескрайним космосом», – сообщил на открытии министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

Он напомнил, что «Каинсаз» принадлежит к редчайшему типу углистых хондритов, возраст которых превышает четыре миллиарда лет.

Метеорит упал 13 сентября 1937 года вблизи села Каен-Саз, расколовшись на осколки общим весом более 200 килограммов. Сегодня на этом месте появились три информационных стенда и полноразмерная копия самого тяжелого фрагмента весом 102,5 кг.

В 2025 году ученые МГУ в ходе исследования микростроения метеоритного тела обнаружили материал предположительно древнейшего биогенного происхождения – микрофоссилии, возраст которых оценивается более чем в 4,6 миллиарда лет. Эта находка может сделать «Каинсаз» одним из древнейших свидетельств существования жизни из всех известных науке на сегодня.

«Открытие может иметь важнейшее значение для астробиологии: оно позволит предположить, что жизнь могла возникать не только на Земле, но и в других областях Солнечной системы, а возможно, и за ее пределами», – отметили в пресс-службе.

Азат Зиганшин назвал новую экспозицию мостиком между наукой и людьми.

«Надеюсь, что эти объекты станут точкой притяжения и точкой роста, местом, где рождаются новые исследовательские идеи, где молодежь сможет прикоснуться к настоящей науке и понять, что великие открытия начинаются с любви к своей малой родине», – отметил он.

Ожидается, что стела с макетом метеорита «Каинсаз» станет одной из ключевых точек притяжения на туристической карте Татарстана.

Метеорит «Каинсаз» – углистый хондрит класса CO3.2. Основная часть метеорита хранится в Москве, два массивных осколка – в геологическом музее им. А.А. Штукенберга КФУ, а остальные – в коллекциях научных учреждений разных стран мира.

Создание экспозиционного объекта стало результатом совместной работы Министерства экологии РТ, администрации и музея Муслюмовского района, ученых Российской академии наук и КФУ.