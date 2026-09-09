Народный фронт запустил мобильного оператора «Все для Победы!»

Фото: пресс-служба Народного фронта

Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для Победы!». Часть средств от ежемесячной абонентской платы планируют направлять на закупку необходимого для российских военнослужащих, сообщает пресс-служба фонда.

Для проекта уже изготовили 7 тыс. SIM-карт, к оператору подключились более 400 абонентов. Пилотный проект работает в 30 регионах, его географию планируют расширять.

Получить SIM-карту можно через региональные отделения Народного фронта, в том числе в Татарстане.

Представитель Народного фронта Юлия Титова рассказала, что проект задуман таким образом, чтобы абоненты могли пользоваться мобильной связью и одновременно регулярно перечислять часть абонентской платы на помощь военнослужащим. Средства поступают в фонд «Все для Победы!».

Абонентам предлагают тарифы «Народный» и «Народный+» стоимостью от 300 рублей в месяц. Они включают до 1 ТБ интернет-трафика, бесплатную раздачу интернета, до 1 тыс. минут для звонков на номера других операторов и безлимитные звонки внутри сети. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера телефона.

По данным Народного фронта, поступающие в рамках проекта средства направляют на закупку аптечек, радиостанций, детекторов дронов, бронежилетов, генераторов, квадрокоптеров и другого необходимого оснащения. Его приобретают на основании актуальных заявок от воинских частей. Абонентам также планируют предоставлять отчеты о переданной помощи.

Жители Татарстана могут получить SIM-карту в региональном отделении Народного фронта.

Для самостоятельной регистрации необходимо отсканировать QR-код на упаковке SIM-карты, выбрать пункт «Активировать SIM-карту», указать паспортные данные, а затем подтвердить активацию через Госуслуги и «Госключ».

Для организованного подключения необходимо обратиться в региональное отделение Народного фронта, согласовать дату и время и пройти регистрацию вместе с сотрудником. При себе нужно иметь паспорт.

Также предусмотрена возможность перенести действующий номер телефона к новому оператору.