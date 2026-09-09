Народный фронт запустил мобильного оператора «Все для Победы!»
Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для Победы!». Часть средств от ежемесячной абонентской платы планируют направлять на закупку необходимого для российских военнослужащих, сообщает пресс-служба фонда.
Для проекта уже изготовили 7 тыс. SIM-карт, к оператору подключились более 400 абонентов. Пилотный проект работает в 30 регионах, его географию планируют расширять.
Получить SIM-карту можно через региональные отделения Народного фронта, в том числе в Татарстане.
Представитель Народного фронта Юлия Титова рассказала, что проект задуман таким образом, чтобы абоненты могли пользоваться мобильной связью и одновременно регулярно перечислять часть абонентской платы на помощь военнослужащим. Средства поступают в фонд «Все для Победы!».
Абонентам предлагают тарифы «Народный» и «Народный+» стоимостью от 300 рублей в месяц. Они включают до 1 ТБ интернет-трафика, бесплатную раздачу интернета, до 1 тыс. минут для звонков на номера других операторов и безлимитные звонки внутри сети. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера телефона.
По данным Народного фронта, поступающие в рамках проекта средства направляют на закупку аптечек, радиостанций, детекторов дронов, бронежилетов, генераторов, квадрокоптеров и другого необходимого оснащения. Его приобретают на основании актуальных заявок от воинских частей. Абонентам также планируют предоставлять отчеты о переданной помощи.
Жители Татарстана могут получить SIM-карту в региональном отделении Народного фронта.
Для самостоятельной регистрации необходимо отсканировать QR-код на упаковке SIM-карты, выбрать пункт «Активировать SIM-карту», указать паспортные данные, а затем подтвердить активацию через Госуслуги и «Госключ».
Для организованного подключения необходимо обратиться в региональное отделение Народного фронта, согласовать дату и время и пройти регистрацию вместе с сотрудником. При себе нужно иметь паспорт.
Также предусмотрена возможность перенести действующий номер телефона к новому оператору.