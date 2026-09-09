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Общество 9 сентября 2026 17:47

17 жителей Лаишевского района РТ оштрафовали за отказ пускать газовщиков

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В отношении 17 жителей села Сапуголи Лаишевского района Госжилинспекция Татарстана завела административные дела. Поводом для этого стал отказ граждан предоставить доступ специалистам «Газпром трансгаз Казань» для плановой проверки внутридомового газового оборудования.

Как сообщает ведомство, нарушителям предстоит выплатить штрафы в размере от 5 до 7 тысяч рублей.

«Инспекция предупреждает: если штраф не будет оплачен в установленный срок, дело передадут в суд для принудительного взыскания. При повторном отказе в доступе к оборудованию поставщик имеет право приостановить подачу газа», – говорится в сообщении.

#Госжилинспекция РТ #газ #штрафы
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