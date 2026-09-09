Про дебилов и жалость к Британии: главное из разговора Лаврова с Меньшовой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью интернет-проекту Юлии Меньшовой «Сама Меньшова». Разговор продолжался около часа и затронул наиболее актуальные темы международной политики России. О чем говорил Лавров – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Сергей Лавров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Урегулирование украинского конфликта

Самая горячая часть интервью была посвящена российско-украинскому конфликту. Глава МИД прокомментировал последние попытки американского посредничества в мирном урегулировании ситуации на Украине. Лавров прямо сказал, что американцам трудно выступать посредниками в переговорах, пока они продолжают поддерживать и вооружать киевский режим.

«Где-то в июне Марко Рубио заявил о том, что мы не можем быть посредниками, потому что мы однозначно поддерживаем и вооружаем Украину. Потом мы встречались на Филиппинах, там были мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Я спросил у него: «Ну тогда, наверное, вам не надо направлять к нам парламентеров». Он говорит: «Да нет, ну мы так, вот я сказал, но вообще мы можем, наверное, подумать, что-то еще сделать». Я говорю: «Вы подумать хотите о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины и стать честными посредниками?» Он ничего не ответил», – так Сергей Лавров охарактеризовал двуличную позицию американцев.

Здесь Лавров прав: трудно выступать посредником, если фактически поддерживаешь одну из сторон конфликта. И все же Россия приветствует разумные, сбалансированные компромиссные инициативы администрации Трампа. Например, такие, как те, что обсуждались в Анкоридже год назад во время встречи Трампа и Путина. Жаль, что американцы оказались непоследовательны в движении к нейтральности в российско-украинском конфликте. Возможно, свою роль в этом сыграла Европа.

«Они сразу бросились обрабатывать Президента США Дональда Трампа, чтобы он не подтверждал собственные инициативы, принятые Президентом РФ Владимиром Путиным», – рассказал о действиях европейских лидеров глава МИД РФ.

Он также напомнил, что в июне этого года на саммите НАТО Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «мы похоронили Анкоридж. Трамп опять с нами, Америка опять с нами, мы все единым фронтом против России».

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в 2022 году Фото: соцсети

«Мне жаль Британию»

Отдельно глава МИД РФ прошелся по Великобритании как по западному государству, наиболее вовлеченному в ситуацию вокруг Украины.

Ранее, 18 августа, Лавров в ответ на заявление Британии о прямом участии в конфликте сказал, что Россия имеет право рассматривать объявленное участие британских ракетных войск в ударах по территории страны как участие в войне – со всеми вытекающими последствиями.

«Жаль Британию, потому что она сама сказала, что она будет с Украиной до конца. Конец Украины не радостен, поэтому мне жаль Британию», – заявил Сергей Лавров в интервью Юлии Меньшовой.

Министр иностранных дел РФ также напомнил, как в апреле 2022 года во время переговоров в Стамбуле вариант мирного урегулирования, на который согласилась Украина, был заблокирован Британией: премьер-министр Борис Джонсон категорически запретил Киеву принимать эти условия. О Джонсоне Сергей Лавров высказался довольно жестко.

«Он тут где-то сказал, что он не запрещал, а сказал им: «Решайте, если вы будете воевать, то мы вас продолжим поддерживать». Он врет. Вышла статья в одном из американских изданий – American Conservative, очень интересная статья. Там перечисляется на двух страницах, как Запад не давал Украине подписать ею же, Украиной, предложенные инициативы об урегулировании, которые мы приняли. Поэтому пускай они там сейчас со своими новыми идеями не очень сильно суетятся», – так Лавров предупредил всех двуличных западных «мирных» парламентеров.

Саммит БРИКС в Казани в 2024 году Фото: Сергей Бобылёв, фотохост-агентство brics-russia2024.ru / источник: kremlin.ru

БРИКС и многополярный мир

Лавров акцентировал внимание на том, что вес Америки в мировой экономике, а следовательно, и ее влияние на мировую политику снижаются. Европа теряет свои позиции еще быстрее. Многополярность признают уже и на Западе, однако американцы выстраивают свою глобальную политику так, чтобы сдерживать Китай.

По словам главы МИД РФ, страны Запада разрушили глобальную систему, которая существовала до недавнего времени и включала Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию. Теперь в ход идут санкции, разрыв цепочек поставок и отказ от наиболее удобных и дешевых маршрутов – лишь бы те, кого на Западе считают противниками, не получали выгоды от мировой торговли.

По словам Лаврова, БРИКС, напротив, выступает за открытый для всех мир и честную конкуренцию. Однако Запад честной конкуренции боится.

«Но сейчас мы видим, что Запад просчитался. Никакого искусственного сохранения своего доминирования, а оно продолжалось более 500 лет, быть не может. Он должен отстаивать свои позиции в честной борьбе, а этого он не умеет делать. Никогда за всю свою историю Запад по-честному, не за счет других, не жил, не выживал и не преуспевал. И сейчас появляются новые центры уже многополярного мира. Китай, конечно, прежде всего – самая мощная, быстрорастущая держава», – заявил Сергей Лавров, говоря о конце западного доминирования в однополярном мире.

В то же время Сергей Лавров предупредил об опасности такого «падения Запада».

«Они уже просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования. И отсюда, знаете, когда раненый зверь, а в историческом плане, конечно, Запад, особенно Европа, – это очень сильно раненый зверь, становится гораздо опаснее», – предупредил министр иностранных дел России.

Фото: © Кристина Соловьева / РИА Новости

Про дебилов

Сергей Лавров признался, что не очень рад тому, что его знаменитая фраза про дебилов ушла в народ и стала крылатой. В то же время он не жалеет о сказанном, поскольку это было «проявление определенных чувств в определенной ситуации» и «часть русского языка».

Речь идет о короткой фразе «дебилы» с нецензурной ремаркой, которую министр обронил 11 лет назад во время пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. При этом реплика относилась не к нему.

Позднее в беседе со СМИ Лавров уточнял, что не выходил из себя, а просто, как и другие, попал в ситуацию, когда микрофон оказался включен.

«Я не радуюсь, что она «ушла в народ». Наверное, это должно льстить. Но это было естественное, как вы сказали, проявление определенных чувств в определенной ситуации. Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, «дебилы» – иностранное слово», – сказал министр.