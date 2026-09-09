Brent пробила $100: что это значит для российской экономики

Стоимость нефти Brent превысила $100 за баррель на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Татар-информу», как рост нефтяных котировок может отразиться на экономике России и ценах на бензин.





Рост нефтяных цен в целом выгоден России, поскольку нефть остается одним из основных экспортных товаров страны. Более высокая стоимость сырья обеспечивает дополнительные налоговые поступления в бюджет

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему прогнозировать цену нефти становится сложнее

Резкий рост стоимости нефти связан прежде всего с геополитической ситуацией и рисками для поставок через Ормузский пролив, считает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, до обострения конфликта котировки Brent находились примерно в диапазоне $45–55 за баррель.

Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых нефтяных потоков, поэтому перебои с поставками создают дефицит предложения и подталкивают цены вверх. При этом эксперт подчеркнул, что точно предсказать дальнейшую динамику котировок невозможно.

«Вы знаете, прогнозировать цены на нефть и курс рубля – это вообще задача невероятная. И, в общем-то, грамотные эксперты, конечно, за это дело не берутся, потому что слишком много экономической и геополитической неопределенности. И поэтому можно прогнозировать только тенденции», – сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация осложняется и непредсказуемостью решений Президента США Дональда Трампа. Остапкович отметил, что в развитии ситуации вокруг Ирана остается много неопределенности.

«Просчитать ее невозможно, потому что это геополитическая ситуация, и еще в ней участвуют довольно странные люди. Ну, я имею в виду в первую очередь Трампа, который тоже находится в полной неопределенности когнитивной. Как он поступит завтра, никто не знает», – сказал эксперт.

По мнению Остапковича, нынешний скачок может оказаться временным и дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности конфликта. Он напомнил, что нефть уже поднималась до $100 за баррель, после чего ее стоимость снижалась в район $70–75.

Как дорогая нефть влияет на российскую экономику

Рост нефтяных цен в целом выгоден России, поскольку нефть остается одним из основных экспортных товаров страны. Более высокая стоимость сырья обеспечивает дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Однако слишком дорогая нефть может привести к снижению спроса. Если стоимость барреля поднимется примерно до $150, страны-потребители могут начать сокращать закупки и потребление энергоресурсов.

«А если она будет держаться в районе 80–95, вот это был бы идеальный вариант. То есть это был бы и спрос устойчивый, и наша бы нефть», – отметил эксперт.

При этом цена Brent не отражает напрямую стоимость российской нефти. Российский сорт Urals продается с дисконтом к мировым ценовым ориентирам, а основными покупателями остаются Китай и Индия.

Остапкович отметил, что оценить точный размер дисконта сложно. Вместе с тем разница между текущими мировыми котировками и ценой, которую использует Минфин России, может указывать на дисконт примерно в $20 за баррель.

По его словам, это позволяет России обеспечивать бюджетные поступления, но не дает нефтяным компаниям столь высокого дохода, который мог бы возникнуть при продаже сырья по мировым ценам.

По оценке эксперта, в обычных условиях цены на бензин в России скорее будут следовать инфляционному тренду, чем напрямую реагировать на изменение мировых котировок нефти Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Повлияет ли рост нефти на стоимость бензина

Прямой зависимости между мировой стоимостью нефти и ценами на бензин в России, по словам эксперта, нет. На внутреннем рынке действует собственная система формирования стоимости топлива, причем значительную ее часть составляют налоги.

«Да вы знаете, нет, у нас формируется бензин по-другому совершенно. Минфин сам определяет стоимость продажи нефти, почем бы она не продавалась, он ставит вот такую цену, и дальше идут налоговые сборы. У нас в бензине лежит очень много налогов. Поэтому даже если падает цена на нефть, то у нас бензин в стоимости не падает», – пояснил Остапкович.

Он также обратил внимание на работу демпфирующего механизма. При росте цен государство компенсирует нефтяным компаниям часть выпадающих доходов, что позволяет сдерживать стоимость топлива на внутреннем рынке.

По оценке эксперта, в обычных условиях цены на бензин в России скорее будут следовать инфляционному тренду, чем напрямую реагировать на изменение мировых котировок нефти.

«Насколько растет инфляция, настолько и растет цена бензина. И государство строго следит за этими ценами. Фактически это цены регулируемые», – сказал он.

При этом на ситуацию на внутреннем топливном рынке могут влиять форс-мажорные обстоятельства, в том числе повреждение нефтеперерабатывающих заводов. При нормальной работе отрасли, считает Остапкович, дефицита топлива в России возникнуть не должно.

Таким образом, рост Brent выше $100 за баррель способен увеличить доходы российского бюджета, однако многое будет зависеть от того, насколько долго сохранятся высокие котировки. Оптимальным для России эксперт считает диапазон $80–95 за баррель, который, по его оценке, позволяет поддерживать экспортные доходы без чрезмерного давления на мировой спрос