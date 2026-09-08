В октябре татарстанцы присоединятся к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет с 3 по 10 октября в Татарстане. Ее участниками станут волонтеры, воспитанники школьных лесничеств, работники предприятий и организаций. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Планируемое количество участников – 25 тысяч человек. Цель акции – высадить более 1 миллиона саженцев сосны, европейской ели, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и других пород деревьев», – рассказал он.

В настоящее время на территории республики подобраны 57 участков общей площадью 82 гектара. Под Казанью акция пройдет на трех площадках – на территории лесного фонда возле деревень Вороновка и Орел Лаишевского района, около жилого массива Чебакса Советского района Казани.

Узнать о времени и местах проведения акции жители республики смогут на сайте Министерства лесного хозяйства РТ и официальном сайте акции: сохранимлесрф.рф.