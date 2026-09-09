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Общество 9 сентября 2026 21:47

Учитель казанского лицея представляет Татарстан на всероссийском конкурсе

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Учитель многопрофильного лицея №11 «Унбер» Казани Резида Курамшина представляет Татарстан на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2026». Конкурс проходит в Липецке.

Также стартовало голосование в номинации «Общественное признание», в которой участвует педагог из Казани. Победителя определят по количеству отметок «Нравится» под видеороликами конкурсантов.

Победителем номинации станет участник, чей видеоролик наберет наибольшее число отметок.

Резида Курамшина работает учителем в многопрофильном лицее №11 «Унбер» Казани. На всероссийском профессиональном конкурсе она представляет Республику Татарстан.

#всероссийский конкурс #учителя
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